FOTOS – La cruda declaración de Pola Álvarez, enfermera que fue brutalmente apuñalada: “Me dejó botada en el suelo, muriéndome”

26 de Junio de 2024

La mujer entregó detalles del violento ataque que sufrió a manos de Enrique Hanson, quien era pareja de una ex compañera de trabajo en la clínica donde se desempeñaba.

La enfermera Pola Álvarez, que fue apuñalada 11 veces el pasado 26 de junio de 2022, entregó un crudo testimonio en el marco del juicio en contra de Patricia Henríquez y Enrique Hanson, acusados del homicidio frustrado.

Lo que en un principio parecía un asalto despiadado, tiempo después se reveló que la situación iba más allá: el hombre que intentó asesinarla era pareja de una de sus compañeras en la Clínica Nueva Cordillera.

De acuerdo al Ministerio Público, dicha compañera habría tenido “celos profesionales” y “diferencias” en el trabajo, lo cual habría derivado en el violento ataque.

Bajo este contexto, Pola Álvarez declaró este martes detrás de un biombo, para que no la vieran los imputados. En esta instancia, entregó un cruel relato: “Él, sin más mediar, me dio una puñalada en la zona abdominal izquierda. No me dijo nada. Pensé que era un asalto primero. Se me pasó toda mi vida por delante. Me siguió dando a sangre fría. Intenté defenderme como pude”, partió diciendo.

Luego de recibir la primera puñalada, la enfermera cayó al suelo y vendría el momento más crítico del ataque. “Con la mano izquierda me agarró el pelo, porque me quería apuñalar el cuello. En eso me da una puñalada bajo la clavícula izquierda”, expuso.

“Me tira la cabeza, como para cortarme, y no alcanza a cortarme. Me pasa el cuchillo por la cara. Tengo una cicatriz en la cabeza, que claro, maquillada no se ve, pero está, de como ocho centímetros. Yo le decía por favor que parara… no quería parar. Fue bien despiadado, no me lo merecía”, agregó.

AGENCIA UNO.

“Después de esto, me quedé agonizando en el suelo y él se fue. Me dejó botada en el suelo, muriéndome”, relató.

Mientras iba avanzando en su testimonio, donde recordó detalles del despiadado ataque del que fue víctima el 26 de junio de 2022, Pola Álvarez describió cómo era su atacante: “En ese momento tenía una barba de una semana de evolución. Tenía ojos penetrantes, así full, negros o café oscuro. Un pelo que tenía una chasquilla que tapaba hacia el lado izquierdo una parte de su ojo y la frente”, dijo.

En esa línea, añadió: “Él tenía una mascarilla y yo en ese momento no le visualicé la cara, pero después, en la pelea, logré sacarle la mascarilla y ahí le vi su cara. Recuerdo su cara perfecto”.

Para cerrar, el fiscal le consultó por qué estaba declarando, a lo que la enfermera le contestó tajantemente: “Estoy declarando porque me atacaron, me intentaron matar. Es un homicidio calificado en calidad de frustrado que ideó Patricia Henríquez y que ejecutó Enrique Hanson“, sentenció.