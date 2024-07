PDI aclara muerte de madre y sus dos hijos en Chiloé: apunta a parricidio y posterior suicidio

4 de Julio de 2024

Ante este caso, la PDI realizó las diligencias correspondientes, determinando que la madre dio muerte a sus hijos, para posteriormente quitarse la vida.

La Policía de Investigaciones (PDI) debió hacer frente al hallazgo de los cuerpos de una madre y sus dos hijos menores en su casa en Quellón, en la isla de Chiloé.

Esto, luego que un individuo llegó a la casa de Rosa Legue Carimoney para picar leña, cuando encontró sin vida, llamando a la policía.

Según precisó La Opinión de Chiloé, el individuo, que era familiar de la mujer, indicó que su cuerpo estaba entre la cocina y el comedor, presentando un corte en su cuello, mientras que los cadáveres de sus hijos aparecieron en uno de los dormitorios de la casa.

“Yo fui a repicar leña hoy día que tenía día libre (…) primero pasé a tocar la puerta de la calle y no abrió nadie (no escuché) ningún ruido. De ahí entré por la puerta de fondo, y ahí abrí la puerta de la cocina y me encontré a la mujer que estaba tirada en el suelo”, fue el relato del hombre.

“Logrando hasta el momento, y con las evidencias recabadas, corroborar la hipótesis inicial presentada, la cual se trata de un doble parricidio y posterior suicidio, específicamente con el trabajo en suceso y su interpretación”, declaró el prefecto de la PDI, Enrique Zamora.

Zamora precisó que “cabe hacer presente que se gestionó la llegada en estos días de un equipo de psicólogos del Instituto de Criminología de la PDI, para que desarrollen los estudios de campos pertinentes que permitan afianzar la hipótesis planteada”.