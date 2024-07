VIDEO – Quién apoya a Pancho Malo en su candidatura a alcalde de Providencia

9 de Julio de 2024

"Como alcalde, me comprometo a dar continuidad y mejorar las buenas políticas de mi antecesora Evelyn Matthei", aseguró Francisco Muñoz.

Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, recibió el apoyo del abogado Hermógenes Pérez de Arce, tras confirmar que inscribirá su candidatura con la que busca convertirse en el próximo alcalde de Providencia.

Muñoz competirá por el sillón municipal en calidad de independiente y aseguró que “me preocupa profundamente la posibilidad que Providencia caiga en manos de la ultraizquierda o en aquellos que no supieron detenerla durante el Estallido Delictual de 2019″.

Tras recolectar 600 firmas para presentar su candidatura, Pancho Malo aseveró que “mi experiencia en manejar masas será fundamental para esa labor. Conozco la calle y la comuna mejor que los turistas electorales“, planteó.

“Como alcalde, me comprometo a dar continuidad y mejorar las buenas políticas de mi antecesora Evelyn Matthei, y a trabajar incansablemente por erradicar la ideología de género de nuestros establecimientos educativos. Si soy electo no verán la bandera LGBT en el Frontis de la Municipalidad, no vamos a discriminar a nadie por su orientación sexual, pero nuestra bandera es una sola“, planteó en su cuenta de X.

Añadió que “preservar el monumento al General Baquedano será una prioridad y desterrar toda manifestación violenta de la Plaza Italia y sus alrededores. Agilizar el retiro de la basura es un tema que voy a supervisar presencialmente”, aseveró.

Apoyo a Pancho Malo como candidato a alcalde de Providencia

Tras confirmar su candidatura, Francisco Muñoz recibió el apoyo del abogado Hermógenes Pérez de Arce.

A través de un video que compartió en su cuenta de X, el abogado valoró las cualidades de Pancho Malo.

“Si usted quiere que Providencia sea una comuna libre de delincuencia, una comuna sin arreglines y que represente el orden que impuso en Chile el presidente Pinochet, vote por Francisco Muñoz como alcalde de Providencia“, manifiesta Pérez de Arce.

Además, destacó que “tiene las manos limpias y las ideas claras (…) Vamos a tener una Providencia como ejemplo de las comunas del país”.