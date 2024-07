Justicia descarta prisión preventiva de Eduardo Macaya tras ser declarado culpable de abuso a menores

10 de Julio de 2024

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando descartó decretar la prisión preventiva de Eduardo Macaya, tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de dos menores de edad.

Esto, tras conocerse la jornada de este miércoles el veredicto condenatorio contra el padre del presidente de la UDI, senador Javier Macaya, por dos delitos de abuso sexual, mientras fue absuelto de otros dos casos similares.

De esta manera, el hombre de 71 años permanecerá con arresto domiciliario total a la espera de conocer la condena en su contra, que revelará el próximo viernes 19 de julio y donde la Fiscalía de O’Higgins pide una pena de 12 años de prisión.

Esta medida cautelar fue decretada durante gran parte del proceso judicial en contra de Eduardo Macaya, tras pasar por una breve prisión preventiva, la que fue levantada en su momento tras pagar una fianza de 150 millones de pesos.

En la antesala del juicio, Macaya reiteró su inocencia y dejó entrever que se trataba de una suerte de persecución política por ser padre del senador Javier Macaya.

“Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Por eso, me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia. Es más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI que investigar los hechos que motivaron a la denuncia“, disparó el hombre.