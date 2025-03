“Se está debilitando el Estado de Derecho”: Gobierno, oficialismo y oposición apuntan al Ministerio Público por filtración de chats entre Cariola y Hassler

Actualizado el 17 de Marzo de 2025

El Ministerio Público, institución liderada por el fiscal nacional Ángel Valencia, ha sido el principal blanco de críticas tras la filtración de los chats entre Cariola y Hassler.

Gobierno, oficialismo e incluso sectores de la oposición cuestionaron al Ministerio Público por la filtración de los chats entre la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, quien renunció ayer a la presidencia de la Cámara de Diputados.

En la conversación que se dio vía WhatSapp en el año 2022, las militantes comunistas criticaron en duros términos al presidente Gabriel Boric, a Matías Meza-Lopehandía -jefe de gabinete del mandatario en ese entonces- e incluso a su compañera de partido, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Pero más allá del contenido de la conversación, el foco del debate se ha centrado en las reiteradas filtraciones de investigaciones relacionadas al mundo político y el rol del Ministerio Público que no ha logrado disminuir la fuga de información en este tipo de causas.

Esto, en consideración de que los chats filtrados no tienen relación con las causas por las que están siendo investigadas Cariola y Hassler, sino que corresponde a una crítica política.

De hecho, el presidente Boric calificó de “tremendamente irresponsables” a quienes propiciaron la filtración y, aunque evitó polemizar con el Ministerio Público, subrayó que “se tienen que tomar todas las medidas que sean necesarias (…) La fiscalía en esto tiene que ser mucho más responsable”.

Oposición se cuadra en críticas al Ministerio Público

La crítica al ente persecutor no se agotó en el oficialismo ni el Gobierno. Sectores de la oposición han expresado su rechazo a este tipo de filtraciones emplazando a la fiscalía a dar explicaciones.

“El que estos chats escogidos se filtren me parece completamente inadecuado. La fiscalía tiene un deber legal que estos chats y las pruebas se mantengan bajo custodia del Ministerio Público, que no se pueden filtrar”, sostuvo el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, a la vez que emplazó a la institución a dar “explicación por esta y muchas otras filtraciones que ya se han hecho una costumbre. Y cuando se filtran cosas, se termina hiriendo, denostando a personas que no tienen nada que ver con la investigación”.

Opinión similar expresó el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, quien a pesar de cuestionar a la izquierda por su posición ante otras filtraciones, cuestionó que no se respete la “inviolabilidad” de conversaciones privadas.

“Una cosa es la defensa de derechos fundamentales y otra es la de amigos. A la izquierda no le interesa que se filtren los chats, le interesa que no se filtren los suyos. A mí me preocupa que el Estado no respete la inviolabilidad de comunicaciones privadas. Aunque sean de comunistas”, afirmó Cretton.

El ex ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg (RN), se sumó a los cuestionamientos al Ministerio Público apuntando a que las investigaciones que lleva adelante fiscalía no pueden transformarse en un “reality”.

“No defiendo a Cariola ni conozco detalles del caso, pero las investigaciones judiciales no pueden ser un reality: incautaciones ruidosas, chats filtrados selectivamente donde nadie responde. El Ministerio Público debe hacerse cargo de cómo está debilitando el Estado de Derecho”, lanzó el ex ministro.

En la Cámara, sectores de oposición se sumaron a la crítica. El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), por ejemplo, criticó las filtraciones “que no tienen nada que ver con una situación de delito, sino que más bien tiene que ver con opiniones personales que están absolutamente alejadas del fondo de lo que supuestamente se está investigando”.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (IND) fue más duro y deslizó la posibilidad de que las filtraciones responden a incentivos económicos.

“Nos estamos acostumbrando a algo que me parece gravísimo: que todo lo que llega a la fiscalía termina en la prensa. Habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta”, dijo Orrego en conversación con CNN Chile.

Y acotó: “Es abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”.

Arremetida judicial del PC

Tras la publicación de los chats entre Cariola y la ex alcaldes de Santiago, el abogado de Irací Hassler, Miguel Schurmann, confirmó que se ingresará una querella criminal para dar con los responsables de la filtración.

A pesar de que el mismo Ministerio Público anunció una investigación para aclarar el hecho, Schurmann explicó que la acción se debe a que “la herramienta más eficiente para estos efectos es presentar la querella criminal, independiente de que el Ministerio Público también decida realizar investigación administrativa. A nosotros nos interesa que esto se investigue como delito, porque es un delito”.

Asimismo, el jurista apuntó al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien habría recibido la carpeta que contenía los chats que causaron la polémica. “La Municipalidad de Santiago accedió, e incluyó en una querella que llegó a suma, que no se preparó el mismo día, comunicaciones que a nadie más tenía acceso, antes de que se filtraran las comunicaciones con la diputada”, indicó Schurmann en conversación con Radio ADN.

El diputado Luis Cuello (PC) se sumó a la arremetida judicial presentando una denuncia acusando una “operación política” contra sus compañeras de militancia.

“Ante este hecho de extrema gravedad he presentado una denuncia ante el Fiscal Nacional por el delito de violación de secreto para que se esclarezca cómo se ha filtrado una pieza de una investigación que estaba bajo custodia y reserva del Ministerio Público”, explicó el parlamentario.

Y agregó: “Acá se ha pasado un límite en la instrumentalización de la Fiscalía para fines políticos”.