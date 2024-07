Los casos por los que Eduardo Macaya fue declarado culpable de abuso sexual contra menores de edad

10 de Julio de 2024

El padre del presidente de la UDI fue absuelto de los otros dos casos en los que había sido acusado por la Fiscalía de la Región de O'Higgins.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando declaró culpable a Eduardo Macaya Zentilli, padre del presidente de la UDI, Javier Macaya, por dos casos de abuso sexual reiterado contra menores de edad, en tanto que lo absolvió de otros dos casos de las mismas características.

Tras dar a conocer el veredicto de culpabilidad, el tribunal comenzó a analizar las medidas cautelares que se le aplicarán a Eduardo Macaya, a la vez que se confirmó que el juzgado fijó para el 19 de julio la lectura de la sentencia. La Fiscalía Regional había pedido una pena de 12 años de cárcel para Macaya, de 72 años de edad.

Eduardo Macaya fue acusado de abuso sexual reiterado contra cuatro niñas menores de 14 años, de quienes se prohibió la difusión de sus identidades.

El juicio, que se realizó en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Fernando, fue declarado como reservado, por lo que se restringió el acceso tanto de la prensa como del público general.

Hasta la lectura del veredicto en el tribunal de la Región de O’Higgins, Eduardo Macaya permanecía con arresto domiciliario, tras pagar una fianza de 150 millones de pesos que le permitió dejar la prisión preventiva que se le había adjudicado inicialmente.

Previo al inicio del juicio en su contra, el imputado aseguró que “si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Por eso, me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”.

“Es más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI que investigar los hechos que motivaron a la denuncia“, dijo al argumentar que se trataba de una persecución política.

Respecto de su decisión de rechazar un juicio abreviado, Eduardo Macaya planteó que “no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo”.

Los casos denunciados por los que fue declarado culpable Eduardo Macaya

La primera denuncia que originó la investigación y el posterior juicio la conoció el Ministerio Público los primeros días de junio de 2023, cuando la familia de una niña menor de 12 años acusó que Macaya Zentelli habría realizado actos de connotación sexual en su contra.

La investigación del hecho permitió conocer que existirían otras tres víctimas, al menos dos de las cuales “serían muy cercanas” al papá del presidente de la UDI. Algunas versiones incluso aseguraron que se trataría de nietas de Eduardo Macaya.