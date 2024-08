Bebé de nueve meses falleció en guardería clandestina en Estación Central

6 de Agosto de 2024

La dueña de la guardería precisó que dejó al bebé durmiendo boca abajo y 90 minutos después lo fue a ver, dándose cuenta de su fallecimiento.

Un bebé de nueve meses fue encontrado sin vida por asfixia cuando estaba en una guardería clandestina de Estación Central, en un domicilio ubicado en avenida 5 de abril.

Según detalló 24 Horas, la mujer a cargo de la guardería clandestina tiene 42 años y es de nacionalidad chilena, y reconoció que tenía bajo su cuidado a 10 menores de edad.

Sobre el bebé fallecido, precisó que lo cuidaba en su casa desde mayo pasado y que a las 12:00 horas lo dejó durmiendo boca abajo y cuando lo fue a ver, una hora y media después, estaba sin signos vitales.

En vista de esta situación, la mujer llamó a Bomberos, Carabineros y al SAMU, donde uno de los funcionarios de la salud constató el fallecimiento del lactante, chileno de padres dominicanos, por un paro cardiorrespiratorio y asfixia.

Rosa Gomera, abuela del niño, acusó que a la cuidadora “le pagaban, no lo hacía gratis. A ella le pagaban por el cuidado de los niños, entonces si ella sabe que no podía cuidar a más de cinco, no cojas a diez”.

“Sea donde sea, ella me va a tener que dar la cara, porque esto no se va a quedar así. Su muerte no se va a quedar impune”, recalcó Gomera.

Respecto a los otros niños que se encontraban en la guardería clandestina de Estación Central, fueron entregados a sus respectivos padres.