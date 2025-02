Lo que se conoce del hallazgo de la niña de 13 años desaparecida durante casi dos semanas

26 de Febrero de 2025

De acuerdo con las primeras informaciones, la niña que estaba desaparecida desde el 14 de febrero fue encontrada en la comuna de Renca.

Carabineros confirmó esta mañana el hallazgo de Ivone Alvarado, la niña de 13 años que estuvo desaparecida durante casi dos semanas, tras salir de su casa en Estación Central después de una discusión con su madre.

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por la policía uniformada, la menor de edad fue encontrada en la comuna de Renca.

Luego de ubicar a Ivone, los efectivos policiales se coordinaron con su madre, Yuri, tras lo cual llevaron a la niña hasta su hogar.

Desde Carabineros inficaron que en el curso de esta mañana se entregarán más informaciones y detalles del trabajo policial que permitió hallar a la menor de edad.

Cómo se produjo la desaparición de la niña

La noche del pasado 14 de febrero Ivone y su madre mantuvieron una discusión, luego de la cual la chica dejó su departamento en Estación Central y abordó el Metro hasta la estación Cal y Canto.

Posteriormente, la niña desaparecida fue vista en compañía de un hombre adulto de entre 30 y 40 años de edad en el parque de diversiones Aquapark, ubicado en la comuna de Peñaflor.

Luego, otro registro audiovisual permitió observar cómo Ivone era entregada por este sujeto a un segundo individuo, quien fue identificado como un tatuador.

De acuerdo a lo informado por 24 Horas, la dueña del local en que trabajaba el tatuador lo despidió luego de que llegó acompañado de la menor de edad.

“Él trabajaba acá en mi local, pero cuando él vino el martes estaba con la niña yo me sorprendí, porque vino con una menor de edad. Yo le pregunté a la niña cuántos años tenía y me dijo que tenía 17 años, pero la carita no representaba esa edad“, relató la mujer.