FOTOS – Nuevas imágenes de Ivone Alvarado: quién es el tatuador con el que se encontró

Actualizado el 25 de Febrero de 2025

La dueña del local en que trabajaba el tatuador dijo que lo despidió luego de que llegó en compañía de Ivone Alvarado, quien le dijo que tenía 17 años, pero ella no le creyó.

Once días desaparecida cumple este martes Ivone Alvarado, la adolescente de 13 años que salió de su casa el viernes 14 de febrero tras mantener una discusión con su madre.

En las últimas horas se dieron a conocer imágenes que mostraban a la joven en compañía de dos hombres con los que se reunió tras dejar su departamento en Estación Central.

“Se subió al Metro, no sé cómo lo hizo porque no llevó ni bip ni pase escolar, lo que sé es que se subió al metro y llegó hasta Cal y Canto“, relató la madre de la menor de edad.

Fue en esa estación en la que un hombre la recibió y luego la puso en contacto con otro sujeto que, según las indagatorias, sería un tatuador que también pondría piercings en un local de rubro ubicado en las cercanías.

Ivone fue grabada en el Metro Cal y Canto. CAPTURA.

Qué se sabe del tatuador que estaba con Ivone Alvarado

De acuerdo a lo informado por 24 Horas, la dueña del local en que trabajaba el tatuador lo despidió luego de que llegó acompañado de la menor de edad.

“Él trabajaba acá en mi local, pero cuando él vino el martes estaba con la niña yo me sorprendí, porque vino con una menor de edad. Yo le pregunté a la niña cuántos años tenía y me dijo que tenía 17 años, pero la carita no representaba esa edad“, relató la mujer.

El tatuador el sujeto de interés. CAPTURA.

Previo al registro en el Metro Cal y Canto, se dio a conocer otro que mostró a Ivone acompañada de un hombre de más de 30 años en el parque acuático Aquapark de Peñaflor.

Ivone fue vista en el parque acuático Aquapark de Peñaflor con un hombre adulto. CAPTURA.

Al respecto, la madre de Ivone dijo que está muy angustiada luego de enterarse que su hija había sido entregada por un hombre a otro sujeto.

“La niña que me contactó por WhatsApp, me dijo que esa persona, era peruano y que vivía cerca de ahí“, aseguró Yuri, la madre de la adolescente desaparecida.