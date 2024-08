Nuevo cruce con jueza y “quemar las oficinas” del SII: las frases que marcaron el quinto día de la formalización a Luis Hermosilla por Caso Audios

27 de Agosto de 2024

Al igual que este lunes, Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor del reputado penalista, volvió a protagonizar un tenso diálogo con la jueza, lo cual fue uno de los hechos que marcó una nueva jornada de formalización. A las 12:30 horas, la magistrada dará la resolución.

Compartir

A las 09:40 horas de este martes 27 de agosto comenzó la quinta jornada de formalización contra Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, a quienes se le imputan delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del Caso Audios.

En este contexto, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para dichos abogados y a la pareja de Villalobos, Luis Angulo.

En la antesala a la resolución de dichos imputados, durante la semana pasada la magistrada decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Renato Robles (TGR) y Patricio Mejías (SII), quienes eran funcionario públicos y son imputados por el delito de cohecho.

Previo a esta nueva jornada de formalización, el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, volvió a sostener que su representado “no se enriqueció y que perdió dinero”.

Mientras que Alejandra Borda, abogada de Leonarda Villalobos, dijo que “una medida cautelar de menor intensidad es suficiente para garantizar los fines del procedimiento“.

Los argumentos de los querellantes para solicitar prisión preventiva a Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos por Caso Audios

Durante esta jornada, cada uno de los querellantes (Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, Consejo de Defensa del Estado) tuvo 10 minutos para exponer sus réplicas, al igual que las defensas de los respectivos imputados.

El primero en tomar la palabra fue el fiscal Felipe Sepúlveda, quien explicó que “el delito tributario está consagrado por la circunstancia que el señor Luis Hermosilla en su cuenta corriente personal recibió o más bien se hicieron traspasos de dinero desde sus cuentas corrientes“.

Tras ello, el abogado Daniel Martorell en representación del CDE, replicó a la defensa de Hermosilla que entre sus argumentos para solicitar la prisión preventiva no está el “riesgo de fuga”.

En ese sentido, aseguró que “en esta audiencia no estamos para contrainterrogar, en esta audiencia no estamos haciendo un antejuicio que tenga algunas características más allá de la formalización y la discusión que hemos sostenido”.

Posteriormente, fue el turno del Servicio de Impuestos Internos, en voz del abogado y jefe del departamento de Defensa Judicial Penal del SII, Gonzalo Mardones.

El jurista aseguró que la necesidad de cautela es ante el riesgo de que dichos imputados puedan intervenir en las diligencias y puedan efectuar sobornos.

En esa línea, Mardones apuntó que las defensas “no contraargumentaron la posibilidad patente de que se pueda, ya sea destruir o alterar la prueba en este caso, o se puede inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros, para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, mermando la posibilidad de tener la suficiente certeza jurídica al momento de presentar una posterior acusación y probablemente ir a juicio oral, que es, creo yo, la necesidad de cautela en este caso principal, en este caso”.

A lo que agregó: “Esto porque los imputados ya fueron capaces de pagar sobornos para su fin y adyecto. Nada hace pensar que dicha conducta inescrupulosa no se vuelva a cometer a efectos de mejorar su posición en esta causa, perjudicando el normal desarrollo de la investigación. Inclusive dicha situación queda aún más patente en el audio ya conocido, al señalarse por parte del señor Hermosilla, que si era necesario había que incluso quemar las oficinas de este servicio (SII), con toda la gravedad que reviste esta situación”.

Los argumentos de la defensa de Luis Hermosilla y un nuevo cruce con la jueza

El principal argumento de la defensa de Luis Hermosilla se centró en las eventuales malas prácticas en la argumentación del Ministerio Público y los querellantes, al tratar -en palabras de Juan Pablo Hermosilla- de hacer parecer un hecho como tal al hacer una analogía con otro delito (malam partem).

Asimismo, el abogado defensor acusó una “emboscada” del SII al no ser citado el imputado para aclarar su situación tributaria.

En medio de la presentación del abogado Juan Pablo Hermosilla, se produjo un nuevo cruce con la jueza Mariana Leyton, al momento en que la autoridad del tribunal le pidió al penalista que entregara con mayor celeridad sus argumentos

“No me gusta que me interrumpa magistrado”, dijo Hermosilla. A lo que la jueza le replicó: “Tiene 10 minutos y ya le di 15”, y el abogado le volvió a contestar: “Magistrado estoy respondiendo 40 minutos en mi contra”.

Frente a esto, la jueza aseveró: “Señor, le dieron las instrucciones el día anterior y usted tiene que ajustarse a aquellas. Continúe, algo más”.

Ante esto, la defensa de Hermosilla reiteró: “Ya, pero yo hago presente que no me gusta que el tribunal me interrumpa. Usted tiene derecho a decir eso, lo voy a cumplir, pero yo tengo derecho a decir lo que estime conveniente”.

“Lo siento, pero yo dirijo la audiencia”, contestó la magistrada, dando por cerrado el tenso diálogo.

Por su parte, la defensa de Leonarda Villalobos se centró en aclarar que no buscan culpar de los delitos a Jorge Pérez Guzmán (contador de Factop), pero que solicitan al Ministerio Público que indaguen sobre su participación en el caso.

En relación a la solicitud de la medida cautelar en contra de Villalobos, su defensa aseveró que “la prisión preventiva, sobre todo en el caso de mi representada, es inmensamente innecesaria“.

Tras los alegatos, la jueza Mariana Leyton dictará la resolución a las 12:30 horas.