Juan Pablo Hermosilla dispara contra Boric por caso Audios: “Los matones golpean a la gente en el suelo”

28 de Agosto de 2024

Juan Pablo Hermosilla aseveró que las opiniones del mandatario, a las que se sumaron los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá, tendrían un cariz "inconstitucional", al referirse a un caso judicial.

El abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis Hermosilla, cuestionó las declaraciones entregadas por el presidente Gabriel Boric, quien destacó que el principal inculpado del caso Audios quedara en prisión preventiva.

En conferencia de prensa, el abogado expresó que “una cosa es que uno diga estoy dispuesto a asumir responsabilidades, y la otra es que aparezcan autoridades haciendo acciones que son inconstitucionales, que son indebidas, y que confirman una arista política de esto”.

“Ahora se ha agregado el Presidente de la República, la ministra del Interior y el ministro de Justicia. Esto ya parece una funa y esto debilita el objetivo que todos deberíamos tener, que es que el sistema salga fortalecido”, argumentó.

Juan Pablo Hermosilla cuestionó que las autoridades no respeten el principio de inocencia, aseverando que “es inaceptable que el presidente de la República, que la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia no respeten las normas constitucionales, y se permita hacer comentarios sarcásticos respecto a mi trabajo profesional”.

“Hay un principio moral que se ha roto… los matones golpean a la gente cuando está en el suelo, eso no se hace. Salir a celebrar la prisión de una persona yo no lo hago ni siquiera en los casos de abuso sexual o violación que me toca”, complementó Hermosilla.

Las palabras del abogado llegan luego que el presidente Gabriel Boric destacara la prisión preventiva de su hermano, declarando que “no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos, así que qué bueno que los que se creían poderosos vaya también a la cárcel”.

Ante esto, Juan Pablo Hermosilla dejó ver un eventual interés político en la investigación, apuntando a los vínculos de su hermano Luis con Andrés Chadwick y el ex presidente Sebastián Piñera.

“Es completamente inaceptable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado y en el que no ha habido determinación de culpas todavía. Sólo se puede justificar por ganancias políticas pequeñas. El paso siguiente es que empecemos a sentir que aquí hay un móvil político detrás de esto y que porque mi hermano está vinculado a la derecha y porque era abogado del presidente Piñera… ¿eso es lo que motiva todo esto? No tienen por qué intervenir”, sentenció.