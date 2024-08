El desmarque de la UDI y Chile Vamos de los vínculos de Luis Hermosilla y Chadwick en la antesala de las próximas elecciones

28 de Agosto de 2024

El gremialismo sufre un nuevo golpe a solo semanas de las elecciones de octubre próximo, que se suma a la crisis generada por el caso Macaya y las voces críticas respecto al manejo de la negociación electoral al interior de Chile Vamos.

El caso Audios, que tiene como principal protagonista al abogado Luis Hermosilla, ha golpeado de manera insospechada la Unión Demócrata Independiente (UDI), a solo semanas de las elecciones municipales y regionales, y en especial a uno de sus militantes más insignes: el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

El primo del ex presidente Sebastián Piñera aparece nombrado en los polémicos chats de su amigo y otrora socio, en el marco de la investigación que llevaba adelante el Ministerio Público en el caso Penta, ya que Hermosilla dejó ver al fiscal a cargo, Manuel Guerra, su preocupación que la causa afectara a Andrés Chawick e incluso al ya fallecido mandatario.

Esto fue confirmado por el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien indicó a Ciper que el abogado se puso en contacto con él y “me preguntó por varios nombres. Si los íbamos a citar a declarar. Le dije que estábamos haciendo diligencias y que no le podía adelantar. Y me preguntó si íbamos a citar a declarar a (Sebastián) Piñera y a (Andrés) Chadwick“.

Pero a esto se suma la decisión del Ministerio Público de indagar los millonarios traspasos de dineros entre Hermosilla y Andrés Chadwick, las que superan los $190 millones entre 2020 y 2023, lo que hicieron que el otrora ministro del Interior saliera a explicar estos episodios.

“Corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona. Desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020. Estas labores realizadas en el ejercicio libre de mi profesión están debidamente justificadas mediante boletas de honorarios las que como corresponde fueron declaradas en conformidad a la legislación chilena en los años tributarios 2021, 2022, y 2023″, sostuvo en la declaración pública.

Oficialismo y oposición unidos en contra de vínculo Chadwick-Hermosilla

Estos antecedentes hicieron que desde el oficialismo, e incluso la misma oposición, sugieran voces críticas respecto a la vinculación de Andrés Chadwick, uno de los representantes más importantes del piñerismo y la UDI, con el caso Audios y el silencio de Chile Vamos al respecto.

La diputada Daniela Cicardini (PS), querellante en la causa, expresó a radio Infinita que “llama la atención que hay un sector de la derecha que ha estado en un silencio cómplice”.

“Nosotros esperamos que se pueda seguir teniendo claridad de quienes más están involucrados, porque acá han aparecido otros personajes del mundo judicial, no solo el Fiscal Palma, sino también Guerra, donde se puede evidenciar que no es menor el nivel de redes que tenía Hermosilla”, agregó la parlamentaria.

Quien también se sumó a estos cuestionamientos fue su par Agustín Romero (Republicanos), que salió al paso de los llamados a que la UDI congele la militancia de Chadwick mientras se indagan eventuales irregularidades en sus vínculos.

“Eso le corresponde determinarlo a la UDI. Evidentemente que en cualquier partido político una persona que pueda estar eventualmente involucrada en una situación de corrupción, no puede seguir perteneciendo a su partido. Nosotros los republicanos jamás hemos avalado ni hemos hecho defensas corporativas”, argumentó.

El desmarque UDI-Chile Vamos del caso Hermosilla

Ante estas voces críticas, desde Chile Vamos hicieron un llamado a la cautela y a esperar el curso de las investigaciones, como lo dejó ver el diputado Diego Schalper (RN) en Tele13 Radio, donde dejó en claro que “nadie le puede dar domicilio político al abogado Luis Hermosilla. En esto hay que tener una línea clara: que se investiguen hasta las últimas consecuencias todas las aristas. Imagino que todos los aludidos tienen interés que sus alusiones se aclaren y hago propio lo que ha dicho Evelyn Matthei, que caiga quien caiga”.

“Imagino que el ex ministro Andrés Chadwick va a exponer, si corresponde, y si se le cita a declarar. Es complejo, el ex ministro Chadwick tiene que ser cauto de que sus declaraciones no puedan influir en su acción procesal eventual”, precisó Schalper.

Más tajante en separar aguas fue el propio timonel UDI, Guillermo Ramírez, que descartó cualquier vinculación con el caso Audios, polémica que se suma a la ya cuestionada posición de la colectividad de cara a las elecciones municipales y de gobernadores, donde ya ha debido enfrentar la crisis que generó la salida de Javier Macaya de la presidencia y los dardos lanzados por voces del mismo sector sobre la forma de llevar a cabo las negociaciones para octubre próximo.

“Es un caso que, por la cantidad de nombres que han salido, arroja mil preguntas y la pega de la fiscalía es tratar de esclarecer esas mil preguntas y a los tribunales decir si hay algo que sea ilegal o no. Esa pega es de ellos y no de nosotros los parlamentarios”, dejó en claro Ramírez.

Sobre el futuro de Chadwick en la UDI, el legislador aseveró que “hoy no hay una investigación, no ha sido llamado a declarar. Yo no puedo andar especulando acerca de cosas que todavía no se conocen, hay que dejar que la fiscalía investigue todos los nombres que han salido, hay que dejar que los tribunales se vayan manifestando. Nosotros siempre vamos a apoyar, respetar y vamos a hacer nuestras las resoluciones de los tribunales”.