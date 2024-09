Angela Vivanco saca la voz tras chats con Hermosilla: “Siempre hay una ventana hacia la luz”

10 de Septiembre de 2024

"Estoy recabando, con dificultades, la información real a través de mis abogados y me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada”, recalcó Vivanco.

Angela Vivanco, la cuestionada ministra de la Corte Suprema, se valió de las redes sociales para sacar la voz, tras la controversia que enfrenta luego que se conocieran sus chats con Luis Hermosilla.

La magistrada, que enfrenta un cuaderno de remoción en el máximo tribunal, dos investigaciones penales por parte de la Fiscalía Nacional y fue suspendida de sus actividades académicas en la Universidad Católica, recalcó que “siempre hay una ventana hacia la luz”.

“Muchas gracias de corazón a los amigos que me han llamado, escrito o visitado con su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que ha pasado y pasa mi familia”, declaró Angela Vivanco, en un mensaje dado a conocer por CNN Chile.

Respecto a las acusaciones en su contra, la magistrada de la Corte Suprema recalcó que “hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de dar respuesta y en lo personal he sido destinataria de medidas tomadas en mi trabajo profesional y académico sobre la base de filtraciones. Estoy recabando, con dificultades, la información real a través de mis abogados y me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada”.

“Como siempre la ayuda de Dios en este arduo momento y miro con esperanza y mucha fe el futuro”, sentenció Angela Vivanco.