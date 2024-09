Murió Mario Gómez, uno de los 33 mineros rescatados de la mina San José

21 de Septiembre de 2024

Mario Gómez fue el noveno minero que fue rescatado el 13 de octubre de 2010, tras 69 días atrapados, además de ser la persona quien envió la famosa carta desde el refugio, informando que se encontraban con vida.

Durante la madrugada de este sábado 21 de septiembre se informó la muerte de Mario Gómez Heredia, uno de los 33 mineros rescatados desde la mina San José en 2010.

Con 74 años, Mario Gómez era el minero de mayor edad que se encontraba en el pique al momento de la explosión que los dejó atrapados a más de 700 metros de profundidad.

Si bien no se confirmaron las causas de su fallecimiento, el otrora trabajador de la mina San José fue hospitalizado en 2018 por silicosis y fibrosis pulmonar, enfermedades comunes para quienes se desempeñan en este tipo de labores, consignó MegaNoticias.

Esta situación hizo que debiera dejar el trabajo en minas, ya que se convirtió en oxígeno dependiente por el resto de su vida.

“Tendré que buscar otra cosa, siempre con la idea de generar recursos, porque la pensión que tenemos son 360 mil pesos (…) Tendré que acomodarme en un trabajo que no me deteriore más de lo que estoy y no vaya a afectar mi salud”, declaró en el momento.

