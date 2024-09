VIDEO – Rector de la USS defiende millonario sueldo de Cubillos en medio de protestas de estudiantes

28 de Septiembre de 2024

Estudiantes de la USS concretaron una serie de protestas en Santiago para expresar su rechazo por los $17 millones pagados a Marcela Cubillos, mientras enfrentan problemas estructurales en diversas sedes.

Compartir

Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián (USS), defendió el millonario salario entregado a Marcela Cubillos, apuntando a la “calidad académica” de sus clases en la Facultad de Derecho.

En una declaración pública enviada a la comunidad universitaria, Lavados indicó que “las últimas han sido semanas difíciles, de mucha frustración frente a afirmaciones injustas, de distintas voces que buscan desprestigiar nuestra universidad”.

En esta línea, recalcó que “el rol de la profesora (Marcela) Cubillos fue parte importante” de los logros de la casa de estudios, ya que “tanto ella, como cada uno de los académicos-docentes de nuestra universidad, cumplió en tiempo y forma sus obligaciones contractuales. Fue una académica reconocida y valorada muy positivamente por sus estudiantes. Su sueldo era alto, pero su calidad académica y su aporte a la universidad ha sido indiscutible”.

Hugo Lavados aseveró que los cuestionamientos por los pagos a Marcela Cubillos, como la renuncia de Andrés Chadwick por sus vínculos con el caso Audios, son “juicios que nos difaman gravemente, basados en el desconocimiento de nuestra universidad”, por lo que no descarta interponer acciones legales.

Sin embargo, apuntó que “esta situación se ha transformado en una oportunidad para revisar nuestro procedimiento de contratación, sobre todo para aquellos casos que tienen méritos excepcionales, mediante una decisión colegiada”, en alusión al currículum de Cubillos, quien no tiene estudios de postgrado.

Protestas de estudiantes de la USS por sueldo de Cubillos

Por contrapartida, estudiantes de la USS concretaron una serie de protestas en Santiago para expresar su rechazo por los $17 millones pagados a Marcela Cubillos, mientras enfrentan problemas estructurales en diversas sedes y endeudamiento para estudiar.

Catalina Díaz, vocera nacional de la Confech, declaró a CNN Chile que “nos parece totalmente preocupante que una universidad que recibe fondos públicos, donde el 46% de los fondos que recibe son públicos, se destinen a personeros, ex ministros, que no tienen formación pedagógica, que no tienen investigaciones y ni siquiera dan clases presenciales”