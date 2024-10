VIDEOS – Así fue el robo que sufrió Pamela Díaz a manos de supuestos seguidores

16 de Octubre de 2024

La conductora del ¡Hay que decirlo!, Pamela Díaz, relató cómo fue el robo de sus pertenencias desde el interior de su auto, luego de que tres delincuentes le pidieron una selfie.

La modelo y conductora de televisión Pamela Díaz reconoció que se sintó “súper vulnerable”, al relatar el robo de sus pertenencias que perpetraron tres sujetos que simularon ser seguidores y le pidieron una selfie.

La influencer se refirió al tema en el programa ¡Hay que Decirlo!, ocasión en la que relató cómo ocurrieron los hechos, cuando fue a almorzar junto a una amiga.

“Me estaciono, rápidamente bajaron tres personas de un auto gris. Uno dice: ¡Es la Pamela Díaz! Y yo les digo: Hola, qué tal, ¿cómo están?“, les contó a sus compañeros de panel en el programa de Canal 13.

Durante la conversación, Pamela dijo que notó que uno de los individuos portaba un arma de fuego en el cinto del pantalón, pero no le dio mayor importancia y se dirigió al interior del local para juntarse con su amiga.

Cómo fue el robo a Pamela Díaz

“Voy a almorzar y cuando vuelvo de nuevo al auto, el auto estaba abierto entero. No me lo rompieron, no rompieron un vidrio, absolutamente nada. Yo me acuerdo de haber cerrado mi auto“, recordó la modelo.

Más tarde, al observar las cámaras de seguridad existentes en el lugar, Pamela Díaz se percató que luego que se retiró del estacionamiento, los sujetos regresaron a donde estaba el auto de la conductora de televisión y lograron forzarlo, lo que les permitió robar diversas especies que se encontraban en su interior.

Según informó Pamela, desde el vehículo le robaron anteojos, perfumes, zapatos, una maleta y dos carteras con documentos, además de otros artículos.

La víctima del robo contó además que cuando fue a hablar con el cuidador de autos, éste sólo le contó que los delincuentes lo habían amenazado con un arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo a lo relatado por la influencer, el hombre solo añadió que “yo no quiero hablar nada con usted, porque me puede pasar algo“.

Mira a continuación el video que muestra el momento en que Pamela Díaz fue abordada por los delincuentes, además del otro en que se ve el cuando les relató lo sucedido a sus compañeros de trabajo.