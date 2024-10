Arturo Longton rompe el silencio tras dejar ¡Hay que decirlo!: “Estaba destrozado”

Actualizado el 4 de Octubre de 2024

El ex chico reality se confesó sobre las razones que lo llevaron a dejar su labor de panelista del programa de Canal 13.

Arturo Longton rompió el silencio tras su salida de ¡Hay que decirlo! y explicó las razones para dejar su labor como panelista en el programa de Canal de 13.

El chico reality indicó en entrevista con LUN que su alejamiento se debió a las complicaciones a su salud mental y física que hicieron que se sometiera una serie de intervenciones quirúrgicas.

“Cuando comenzó el programa, yo recién había sido operado del túnel carpiano en ambas manos, lo que me impedía hacer deporte”, declaró Arturo Longton, quien apuntó que poco tiempo después debió operarse en uno de los codos.

El ex panelista de ¡Hay que decirlo! reconoció que “ahí fue cuando se me vino el mundo abajo”, ya que no pudo realizar acciones cotidianas como entrenar o abrir una botella, lo que “me tenía muy mal emocionalmente. Mi salud mental estaba deteriorada porque no podía hacer deporte, y yo soy hiper sensible”.

A esto se sumó que, a causa de su participación en el programa de Canal 13, tuvo que trasladarse a Santiago, viviendo de manera transitoria en un apart hotel, lo que acrecentó su estrés, lo que sumado a la incapacidad de realizar ejercicios, hicieron que diera un paso al costado.

“Estaba hecho pedazos, tanto física como mentalmente”, reconoció Arturo Longton, por lo que su alejamiento de la TV le sirvió para “estar tranquilo y la vida que se lleva en Santiago tiene otro ritmo”.