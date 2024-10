Corte Suprema rechazó recurso de Eduardo Macaya y confirmó la condena de seis años de cárcel

Actualizado el 18 de Octubre de 2024

Al desestimar el recurso de la defensa de Eduardo Macaya, el máximo tribunal del país dijo que no se advierte vicio en la sentencia del Tribunal Oral de San Fernando.

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Eduardo Macaya, y confirmó su condena de seis años de cárcel efectiva como autor de abuso sexual a menores de edad.

De acuerdo a lo establecido en la sentencia, al dictar la sentencia los magistrados del Tribunal Oral de San Fernando “han cumplido a cabalidad con las normas legales que rigen la materia, sin que se advierta en ello algún vicio de los que invoca el recurrente”.

A raíz de la anterior, “se rechaza el recurso de nulidad deducido por la defensa del sentenciado Eduardo Juan Macaya Zentilli, en contra de la sentencia dictada el 19 de julio de 2024″.

Formalización, juicio y condena de Eduardo Macaya

Tras ser formalizado en junio de 2023 por el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro menores de edad, en julio de este año el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando inició el juicio en contra de Eduardo Macaya.

“Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegré que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”, dijo en ese momento el imputado.

Tras el proceso judicial, el padre del senador y ex presididente de la UDI, Javier Macaya, fue condenado a seis años de prisión efectiva tras encontrarlo culpable de dos casos de abuso sexual contra menores de edad, y lo obsolvió de otros dos cargos similares.