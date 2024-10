Corte Suprema desiste comentar la decisión del Senado de destituir a Vivanco y Muñoz: “No nos corresponde”

17 de Octubre de 2024

El máximo tribunal del país confirmó que tomó conocimiento de la determinación del Senado de aprobar las acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

Compartir

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, confirmó que el máximo tribunal del país tomó conocimiento de la decisión del Senado de aprobar las acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, aunque descartó comentar la medida.

“Tal como lo establece la Constitución Política de la República, reconocemos la independencia entre los poderes del Estado“, manifestó la jueza Melo.

A continuación, la vocera aseveró que “respetamos la decisión adoptada por el Senado en el marco de sus atribuciones, toda vez que a nosotros no nos corresponde calificarla ni adentrarnos en cuestionamientos a su respecto“.

En particular, respecto del informe de la comisión de Ética sobre Sergio Muñoz, María Soledad Melo sostuvo que “el Tribunal Pleno tomó conocimiento y atendido que el ministro ha sido destituido, y ya no forma parte de este Poder Judicial, estimó, por mayoría de sus integrantes, archivar los antecedentes”.

“Definida esta situación, nosotros seguimos trabajando como lo hemos hecho siempre (…) las situaciones aisladas las vamos a ir considerando porque, en un universo de personas, puede haber situaciones que puedan ir contra la ética (…) ante ellos nosotros siempre hemos actuado“, aseguró a continuación.

“Este Poder Judicial no es corrupto”, aseguró Melo

La jueza enfatizó a la vez que “este Poder Judicial no es corrupto, que esa bandera que se ha levantado en algunos medios como hablando de una generalidad de la corrupción. Eso es injusto y es muy alejado a lo que es la realidad y la verdad de nuestro trabajo“.

“Nuestro Poder Judicial es muy profesional, es muy injusto -para funcionarios y jueces- que se les catalogue de esa manera (…) no corresponde, no es cierto”, recalcó sobre el tema.

Finalmente, la vocera de la Corte Suprema reconoció que tras lo ocurrido en el Senado, “no puedo negar que me siento un poco afectada, y lo debo reconocer por el conocimiento principalmente de lo que es la trayectoria y el trabajo del ministro Muñoz”.

“Permítanme decirlo, esto no es una opinión del Pleno, pero yo creo que me corresponde a mí como persona, que lo conoce por más de treinta años, que debo reconocer la incomodidad o que me ha afectado directamente porque es un magistrado que ha realizado muchos avances en lo que es el Poder Judicial y ha contribuido para que este Poder Judicial, en muchas áreas, haya avanzado“, concluyó.