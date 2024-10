Quiénes son los ex trabajadores de BancoEstado detenidos por fraude de más de $6.100 millones

21 de Octubre de 2024

Los sujetos que fueron detenidos son acusados por fraude informático y lavado de activos tras destaparse millonario robo interno.

Durante la mañana de este lunes, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte dio a conocer la detención de los cuatro imputados que estarían involucrados en el millonario fraude informático que afectó a BancoEstado, cuyo monto ascendió a los $6.100 millones.

Bajo este contexto, los detenidos será formalizados en la tarde de este lunes 21 de octubre, y el fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, estará a cargo de la investigación por delitos informáticos, lavado de activos y asociación ilícita para la comisión de lavados de activos.

La entidad bancaria dio a conocer en septiembre que el 24 de julio de este año presentó una denuncia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y “al mismo tiempo el resultado de la auditoría interna permitió sustentar la querella en contra de los responsables de este sofisticado ilícito, presentada el lunes 2 de septiembre”.

En la última acción judicial interpuesta por BancoEstado “se amplía la denuncia de delito informático, lavado de activos y asociación ilícita para la comisión de lavados de activos, a todos quienes resulten responsables, por un monto total de 6.100 millones de pesos“.

El millonario fraude informático que afectó a BancoEstado

A través de un comunicado, la entidad financiera aseguró que el millonario robo se produjo por parte de un ex trabajador, que desde 2021 se confabuló con una empresa que prestaba servicios a la entidad para manipular uno de los sistemas informáticos con el objetivo de obtener beneficios económicos.

Con respecto a los imputados por el fraude a BancoEstado, dos de ellos son ex trabajadores de la institución: Luis Aranda, ex jefe del Departamento de Procesos, Sistemas y Tecnología de la subgerencia de Operaciones de Crédito y Francisco del Pino, también ex jefe del área de sistemas.

Ambos habrían violado la seguridad del banco con archivos “txt” en el inyector de fondos que se creó para procesar diversas operaciones de manera automatizada, lo cual provocó un descuadre.

Al someter a esto a revisión, se destapó el robo y notaron el traspaso de abonos a dos cuentas corrientes de los involucrados. En este sentido, BancoEstado dio cuenta que entre 2021 y 2024 “se efectuaron millonarios depósitos a las cuentas asociadas a una empresa y a una persona natural, a través del mecanismo de inyección automático de fondos, sin justificación”.

Posteriormente, el 19 de julio de 2024, Aranda, que por entonces era trabajador del banco, “prestó declaración en la investigación interna, autodenunciándose y reconociendo que él, en conjunto con un ex trabajador del banco, habían realizado los depósitos, con miras a repartirse el dinero con los beneficiarios“.

En cuanto a los otros dos involucrados, son externos al banco estatal y son dos ex jefes de la empresa proveedora de servicios informáticos S2S.