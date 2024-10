“Tiene ataques de llanto, grita”: el desgarrador testimonio de madre de la víctima de Manuel Monsalve por presunta violación

21 de Octubre de 2024

La madre de la funcionaria que denunció al ex subsecretario del Interior dio detalles sobre la crisis que afecta a su hija.

Luego de que se revelara la denuncia por violación en contra del ex subsecretario del interior, Manuel Monsalve, se siguen dando a conocer más detalles sobre los hechos y las condiciones en que se encuentra la víctima.

Bajo este contexto, la madre de la denunciante, entregó un desgarrador testimonio a Mega Investiga, de manera anónima.

“Esto es demasiado delicado. Esto es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así, por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando. Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros“, partió diciendo la madre de la víctima de Manuel Monsalve por presunta violación.

Con respecto a los días después de que la denuncia fuera de conocimiento público, la progenitora de la mujer de 32 años sostuvo que esto ha golpeado fuertemente a su entorno familiar.

“Yo estoy destrozada, para mí, mi vida se terminó ese día. Son detalles que me duelen mucho. Yo soy una mujer mayor… eduqué a una ingeniera con tanto sacrificio para haber pasado por esto. Entonces hay que dejar que la investigación siga”, manifestó al citado medio.

A lo que añadió: “Fue horroroso. A mí no me quedan lágrimas. Nosotros somos una familia humilde acá del sur y ella se fue a trabajar a Santiago con sueños”.

Además, dio a conocer que su hija se encuentra con tratamiento psicológico y que está acompañada de su padre y otras personas del círculo familiar. “Ella me contó todo. Esto estalló, esto explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer“, expresó. “Está muy mal, ella tiene crisis, tiene ataques de llanto, grita“, aseguró.

En cuanto a los dichos de Manuel Monsalve al momento de renunciar a su cargo, en donde expuso que “no he incurrido de ninguna conducta constitutiva de delito“, la madre de la joven aseguró sentir “rabia. Quisiera contar tantas cosas, pero no puedo“.