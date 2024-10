La explicación respecto al cuarto celular de Manuel Monsalve que la Fiscalía desconocía

23 de Octubre de 2024

En un allanamiento. la PDI se llevó el cuarto celular de Manuel Monsalve, del que no se tenía registro, para poder periciarlo.

Compartir

A cuatro asciende hasta ahora el número de teléfonos celulares que le fueron incautados al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el marco de la investigación por violación en su contra.

El día 11 de octubre, la ex autoridad de Gobierno le entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) un primer dispositivo, y el viernes de la semana pasada detectives allanaron su domicilio en Santiago, con una orden para incautar otros dos celulares.

Durante aquella gestión se encontró un cuarto celular de Manuel Monsalve. De acuerdo a lo planteado por su, los primeros celulares incautados en su residencia contaban con la respectiva orden, pero para el cuarto no existía dicha orden.

Debido a lo anterior, la defensa de la ex autoridad está solicitando que se determine si la incautación de este aparato se realizó conforme a la ley.

Manuel Monsalve compró cuatro celulares

Según CHV Noticias, fuentes cercanas a la investigación aseguraron que este último aparato corresponde a uno que compró Manuel Monsalve luego de entregar su celular a la Fiscalía, cuando ya se conocía la denuncia en su contra por violación.

En ese sentido, la defensa de la ex autoridad aseveró que el cuarto celular fue adquirido con el único propósito de que su defendido no quedara incomunicado, en el entendido que no debía acceder nuevamente a los otros dos celulares sobre los que se extendió la orden para incautarlos.

Por otra parte, peritos de la PDI intentan determinar si en el primer aparato que entregó Manuel Monsalve se borraron datos o se perdió información antes de que llegara al poder de los detectives.