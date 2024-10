Ex abogado de denunciante de Manuel Monsalve explica por qué dejó el caso y lanzó dura crítica contra el Gobierno

24 de Octubre de 2024

El abogado socialista Roberto Ávila dio a conocer las razones por las cuales dejó el caso y despejó las dudas sobre eventuales presiones.

Durante la tarde de este martes 22 de octubre, y a solo cuatro días de haber asumido el caso, el abogado Roberto Ávila dejó la representación de la denunciante de Manuel Monsalve, quien lo acusa de violación y abuso sexual.

A raíz de esta situación, surgieron una serie de especulaciones que hacían alusión a eventuales presiones que habría recibido, lo cual el jurista se encargó de descartar.

“Todo ha sido a partir del consenso de que eso es para mejor. Que una profesional mujer con sólida formación académica sintoniza mejor ante hechos tan terribles como los que se investigan“, explicó el abogado Ávila a La Tercera, refiriéndose a la abogada María Elena Santibáñez, quien ahora lleva el caso.

En esa línea, recalcó que “lo importante es que se formalice, acuse y condene. Chile vería muy mal una cosa distinta ante los graves hechos que se van estableciendo”.

Con respecto a las especulaciones por recibir eventuales presiones por llevar el caso, el jurista expuso que “no he recibido presión de nadie. La conducción del socialismo no actúa así, digo esto ante elucubraciones de mala fe que he leído”.

La fuerte crítica del ex abogado de la denunciante de Manuel Monsalve contra el Gobierno de Boric

Este miércoles el abogado Roberto Ávila estuvo en el programa Sin Filtros, donde cuestionó duramente al Gobierno.

“Hace un tiempo, representé a una familia de una señora asesinada, y ahí Katy (Martorell), que era subsecretaria de Prevención del Delito… ustedes operaron rápidamente“, recordó Ávila a la ex autoridad que está como panelista del espacio televisivo.

“Conectaron a la familia, nos recibió usted, nos recibió el ministro del Interior, fue toda la familia y sintió el acompañamiento del gobierno, porque los gobiernos no sólo deben gobernar para los suyos, deben gobernar para todos“, expuso.

“La mayoría de los que fuimos ahí, éramos gente de izquierda, pero ese ministro del Interior y usted misma, se preocuparon de las víctimas. Aquí, en este caso, eso no está presente ni en la mínima proporción“, cerró.