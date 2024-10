“Maltrataron y golpearon a mi pareja”: el descargo de Daniel Jadue tras frustrado punto de prensa en local de votación

Actualizado el 27 de Octubre de 2024

Tras evitar a los medios de comunicación en su local de votación, el ex alcalde de Recoleta se refirió al caos que se generó, en una improvisada conferencia en las afueras de su casa.

Un caos de gran magnitud se desató en medio de la llegada de Daniel Jadue a su local de votación en la Escuela República de Paraguay, en Recoleta, donde el ex alcalde de dicha comuna sufragó luego de que se le otorgara un permiso de dos horas para interrumpir su arresto domiciliario total.

A pesar de que el ex jefe comunal aseguró que iba a conversar con los medios luego de emitir su voto, cambió su parecer al ver el tumulto de personas y medios que se aglutinaron a su alrededor.

El descargo de Daniel Jadue tras caótica votación en Recoleta

Tras evitar declarar en las afueras de su local de votación, responsabilizó a la prensa de no haber cumplido el acuerdo para llevar a cabo un punto de prensa.

“Quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta el recinto de votación para entregarme su apoyo y cariño, a quienes se me acercaron el colegio para abrazarme, y a los vocales de mesa por su respeto”, expuso a través de su cuenta de X.

Tras ello, manifestó: “Lamento que la prensa haya generado un caos y que habiendo acordado previamente con ellos el poder dar declaraciones, esto no fuese posible producto de los empujones y no respetar el espacio definido por el recinto electoral, se que están haciendo su trabajo pero este no debe ser a costa de pasar a llevar a otras personas. Un abrazo a todas y todos”.

Posteriormente, Daniel Jadue accedió a conversar con la prensa en el frontis de su casa, donde ofreció una improvisada conferencia.

“Todos dicen caótica votación, cuando el caos lo generaron los medios, y eso es absolutamente lamentable”, partió diciendo.

En esa línea, acusó que “maltrataron y golpearon a mi pareja, a mi equipo, de manera de impedir que conversáramos”.

Sobre las elecciones en Recoleta, el ex jefe comunal de dicha comuna aseguró: “Tengo toda la tranquilidad de que vamos a tener un tremendo resultado en la comuna de Recoleta, porque el cariño que la gente tiene por cómo le cambiamos y le mejoramos la vida en los últimos 12 años están palpados”.