Las primeras declaraciones de Manuel Monsalve tras denuncia por violación: “Pido respeto por todas las personas profundamente dañadas por este caso”

Actualizado el 1 de Noviembre de 2024

Manuel Monsalve rompió el silencio y emitió sus primeras declaraciones a los medios que se encontraban afuera de su casa en Viña del Mar.

El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reapareció este viernes tras la denuncia por violación en su contra y entregó sus primeras declaraciones,

“Confío en la institución del Estado”, partió diciendo la ex autoridad de Gobierno. Además, aseguró que cuenta con el apoyo de su familia: “Mi familia está conmigo”.

Con respecto a los delitos que se le acusan, Manuel Monsalve expuso que “ya he contestado y he dicho que no voy a responder a los hechos porque están en el marco de la investigación declarada secreta”.

A lo que agregó: “No me puedo referir a los hechos, no porque los quiera eludir, no porque no quiera contestar, es porque hay una investigación que se declaró secreta por una institución del Estado que está investigando”.

“Hay un debido proceso y una investigación declarada secreta”, recalcó el ex militante del Partido Socialista. “Pido respeto por todas las personas profundamente dañadas por este caso”, dijo.

Tras ser consultado sobre si va a enfrentar la justicia, Manuel Monsalve contestó: “Por supuesto. Me he puesto a disposición desde el inicio, por eso tengo un equipo de abogados, he dado a conocer el lugar donde me mantengo residiendo y, por lo tanto, por supuesto me voy a someter como cualquier chileno a los procesos judiciales, en los cuales confío”.

Para cerrar, sostuvo que “es importante obtener la verdad y para que que se sostenga la verdad las instituciones tienen que llevar adelante su tarea de manera rigurosa”.

“Confío en mi defensa. Hay un equipo de abogados que ustedes conocen, que está a cargo de mi defensa. Tengo profunda confianza en ellos y estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleve adelante en los espacios que corresponden, y hoy día esos espacios son espacios judiciales”, concluyó.