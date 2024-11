VIDEO – “No eran bravuconadas”: ex fiscal Sabas Chahuán recibió amenazas durante investigaciones de Penta, SQM y Corpesca

Actualizado el 12 de Noviembre de 2024

Sabas Chahuán aseguró que las amenazas que recibió fueron de parte de dos personas que tenían poder, pero que hoy "no son nadie".

El ex fiscal nacional Sabas Chahuán reconoció que fue amenazado mientras ejercía como jefe del Ministerio Público e investigaba los casos Penta, SQM y Corpesca.

Entrevistado en el programa Tolerancia Cero, en CNN Chile, el ex persecutor reconoció que existe una crisis al interior del Poder Judicial y luego admitió que “a mi me amenazaron dos veces. No con matarme, pero que iba a perder el cargo“.

Cuando le consultaron quiénes lo habían amenazado, respondió que “da lo mismo”, aunque reconoció que “no eran bravuconadas, porque fueron de allá y de acá, uno y uno (oficialismo y oposición) y sí tenían poder“.

Pese a que Mónica Rincón le preguntó si habían sido senadores, Chahuán aseveró en ese momento que no revelaría ese dato.

“Lo que sí voy a decir es que cuando tomé esas causas (Penta, SQM y Corpesca) uno de ellos me dijo pero usted qué está haciendo, ¿va a investigar? Pero es que van a caer todos, senadores, ministros, usted también“, dio a conocer el ex fiscal nacional.

Cuando Rincón le consultó si podía intuir que eran senadores los que lo habían amenazado, Chahuán admitió que uno efectivamente lo era. La periodista insistió en que saber quiénes lo hicieron era de la máxima importancia, el ex fiscal insistió en bajarle el perfil al tema.

Sabas Chahuán admitió amenazas de un narco

En ese sentido, planteó que cuando fue abogado del Consejo de Defensa del Estado, hace más de 25 años, sí fue amenazado por un narco, que le hizo el gesto de cortarle el cuello.

Frente a la insistencia de los panelistas respecto de lo delicada de la situación, Sabas Chahuán sostuvo que “no quiero adquirir una suerte de protagonismo forzado por una cuestión que pasó hace diez años“.

Luego detalló que “no les resultó la amenaza, que era ridícula. Si usted sigue haciendo su trabajo va a perder el cargo”, y luego planteó que “esas dos personas hoy no son nadie“.

En esa línea, recordó que “echar al fiscal nacional es bastante difícil, porque tiene un grado de autonomía”, y planteó que “tengo la suerte de que todo lo que quieran investigar sobre mí está ahí. ¿Hubo presiones? Sí, hubo presiones. ¿Tuvieron consecuencias? Ninguna. ¿Tengo patrimonio oculto? No tengo patrimonio oculto“.

Luego resumió el tema y manifestó que “me trataron de decir que no siguiera con esos casos, y yo les dije que iba a seguir“, dijo a continuación.

En el momento en que le preguntaron si creía que esa decisión le pasó la cuenta laboralmente cuando dejó de ser el fiscal nacional, Sabas Chahuán contestó: “No sé, es posible“.

“No son nadie los que me amenazaron, ahora no existen. El tiempo se encarga siempre de poner las cosas en su lugar. Yo soy católico, pero parece que el karma existe. Como dicen los futbolistas, ahí quedaste“, concluyó.

El caso Monsalve

En otra parte de la entrevista, Sabas Chahuán se refirió al caso Monsalve y dijo que “creo que está pronto a formalizarse” al ex subsecretario del Interior, acusado de violación y abuso sexual.

“Llegó el informe del Instituto Médico Legal, ya declaró la víctima y debería ser formalizado, salvo que en la carpeta exista algo que refrende la versión de Monsalve“, planteó el ex fiscal nacional.

Enfatizó que la demora en la formalización también tiene que ver con la demora de la víctima en presentar la denuncia. “No es una crítica, porque yo sí le creo a la víctima“, recalcó, a la vez que insistió en que su percepción es que el ex subsecretario será formalizado en los próximos días.

Lo que dijo Sabas Chahuán sobre el Caso Hermosilla

Por otra parte, y consultado sobre la estrategia de Juan Pablo Hermosilla en el caso Audios, Chahuán dijo no entenderla, aunque “parece que quiere cambiar a la fiscal Lorena Parra“. Respecto de esta última, dijo que “creo que la podrían haber inhabilitado”.

Sin embargo, Chahuán consideró que la fiscal “ha hecho un buen trabajo”, y planteó que el que Luis Hermosilla esté en prisión preventiva demuestra lo anterior.

Chahuán dijo también que el actuar del fiscal nacional, Ángel Valencia, “ha sido un tanto equívoco”, y que “debió transparentar la reunión con Luis Hermosilla“. No obstante, aseveró que lo anterior “no da para la remoción” del jefe del Ministerio Público.