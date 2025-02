VIDEO – Tras acusación contra Jorge Durán: diputado Eduardo Durán denuncia que recibió amenazas

12 de Febrero de 2025

El diputado Eduardo Durán usó las redes sociales para aclarar que él no fue denunciado por abuso sexual y violación, sino su par Jorge Durán.

El diputado Eduardo Durán (RN) denunció que recibió amenazas a través de las redes sociales, luego de que se informara de la denuncia por abuso sexual y violación contra el también diputado de Renovación Nacional Jorge Durán.

A través de las mismas redes sociales, Eduardo Durán se encargó de aclarar que no es él el parlamentario que fue denunciado. “Ante mensajes intimidantes que he recibido y mensajes en redes sociales, quiero ser categórico: no tengo ninguna relación con las acusaciones de abuso sexual que han circulado en los medios“, aseguró en un video que compartió.

En la oportunidad, el legislador precisó que “quien está involucrado es el diputado Jorge Durán del Distrito 9, no yo. Yo soy Eduardo Durán, diputado del Distrito 13, y rechazo cualquier intento de ensuciar mi nombre con insinuaciones falsas”.

Qué dijo Eduardo Durán sobre las acusaciones contra Jorge Durán

Respecto de las acusaciones en contra de su par, el parlamentario manifestó que “son extremadamente graves y requieres de acciones claras y firmes“.

“Hasta donde yo recuerdo, (en RN) no tenemos un protocolo para enfrentar un caso así. Espero que la jefatura de bancada actúe con la responsabilidad que la situación exige y tome una decisión”, añadió.

“O que el propio diputado acusado asuma su caso y se autosuspenda mientras dure la investigación“, planteó a continuación.

“Aquí está en juego la integridad de nuestra bancada y la confianza de la ciudadanía“, concluyó el diputado Eduardo Durán.