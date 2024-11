VIDEO – “¿Qué canallada es esa?”: el fuerte cruce entre Rodolfo Carter y periodista de CHV por teoría de intencionalidad en incendio en La Florida

12 de Noviembre de 2024

“¿Usted va a preguntar cualquier estupidez al aire?”, fue parte de lo que le respondió Carter tras incendio en Campamento Dignidad.

Durante la mañana de este martes 12 de noviembre, se produjo un voraz incendio en el Campamento Dignidad, en la comuna de La Florida. A aquel lugar acudió el alcalde de dicha comuna, Rodolfo Carter, quien fue increpado por los habitantes de la zona, debido a la orden de desalojo que se emitió por parte del municipio.

Mientras Bomberos y Carabineros se encuentran trabajando en el lugar, las primeras dudas que surgen tienen que ver con el origen del siniestro. Por el momento, no hay una versión oficial de los hechos por parte de las autoridades. Bajo este contexto, algunos vecinos del sector le dijeron a Chilevisión Noticias que pasadas las 06:00 horas se vio que un sujeto lanzó una bomba molotov en el lugar.

En este sentido, varios habitantes acusaron que dicho sujeto habría sido enviado por el alcalde Rodolfo Carter, haciendo alusión a que permanentemente se ha manifestado por el desalojo de la toma.

En medio de esta tensión, el jefe comunal llegó al Campamento Dignidad, donde los vecinos no se demoraron en manifestar el descontento con su presencia.

El tenso momento que protagonizó alcalde Rodolfo Carter con periodista de CHV tras incendio en Campamento Dignidad, La Florida

Allí, Carter conversó con los medios de comunicación que estaban en el sector, donde tuvo un tenso encontrón con un periodista de Chilevisión, quien le consultó con respecto a la hipótesis que levantaron algunos vecinos sobre el origen del incendio.

“¿Qué canallada es esa? ¿qué canallada es esa? ¿Usted va a preguntar cualquier estupidez al aire? cómo se le ocurre siquiera plantear una hipótesis… se lo digo claramente, yo no me hago cargo de la prensa irresponsable como Chilevisión…”, dijo ofuscado el alcalde de La Florida.

En esa línea, insistió: “Yo no le voy a contestar porque es una canallada, yo no me presto, si usted quiere farandulizar esto, no corresponde”.

“Es una canallada siquiera plantear una cosa así. Ningún alcalde de Chile va a mandar a quemar un barrio de su comuna. Obviamente, hagámonos cargo de hechos relevantes en esta toma: tres dirigentes en los últimos dos meses han sido detenidos por la Fiscalía por narcotráfico. Ese es el ambiente que reina dentro de esta toma”, dijo.

Tras ello, expuso que “cualquier afirmación canallesca, que suponga que la municipalidad está detrás del incendio, es absolutamente impresentable. Y es relevante que la policía y Carabineros sean los que determinen el origen del incendio”, cerró.