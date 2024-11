Padre de denunciante de Manuel Monsalve: “Es un criminal y tiene que pagar”

13 de Noviembre de 2024

El hombre tuvo palabras para la decisión de los fiscales Armendáriz y Francisco Jacir de aún no formalizar a Monsalve, indicando que "la Fiscalía tiene que tomarse el tiempo que estime necesario para poder recabar todos los antecedentes".

Compartir

Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, enfrenta desde el pasado 14 de octubre una investigación por violación en contra de una asesora de su repartición, por lo que el padre de la denunciante entregó su testimonio por primera vez.

En entrevista con CHV Noticias, el hombre tuvo palabras para la decisión de los fiscales Armendáriz y Francisco Jacir de aún no formalizar a Monsalve, indicando que “la Fiscalía tiene que tomarse el tiempo que estime necesario para poder recabar todos los antecedentes y poder hacer una buena presentación de esta formalización. Yo creo que a eso atribuyo yo la demora que esto se está investigando, tiene que juntar la mayor cantidad de antecedentes para poder llegar a un buen puerto en esta denuncia”.

En esta línea, aseguró que “confío en la Fiscalía, en el fiscal, en el señor Armendáriz, confío en él. Confío en las personas de la Fiscalía que nos han entregado apoyos”.

Consultado sobre el estado de su hija, su padre detalló que “mi hija estaba súper mal cuando yo la encontré acá. La verdad es que fue, para cualquier familia, para cualquier persona, para un padre sobre todo, fue muy doloroso. Nadie se merece esto, ni mi hija tampoco, tampoco. Creo que esto fue terrible, no creo, sino que fue terrible para ella y para todos nosotros”.

Junto con ello, reconoció que tras denunciar a Manuel Monsalve por violación sintieron temor, ya que “no es cualquier persona, es un hombre poderoso que estaba a cargo de las policías” y no descartan que allegados a la ahora ex autoridad puedan intervenir la investigación.

Respecto a la acción judicial que emprendieron en contra del ex subsecretario, dejaron en claro que “sin ninguna duda, es culpable de este crimen (…) Aquí hubo una persona que cometió un delito, por lo tanto es un criminal y tiene que pagar de acuerdo como indica la ley”.