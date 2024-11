Cómo es el módulo en donde está Manuel Monsalve y la advertencia de gendarmes por problemas de seguridad en Cárcel de Rancagua

Actualizado el 20 de Noviembre de 2024

El ex subsecretario del Interior se encuentra en el módulo 86 del recinto penal y compartirá celda con un ex funcionario de Carabineros.

Tras una extensa formalización, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve fue trasladado a la Cárcel de Rancagua para cumplir la prisión preventiva que ordenó el juez tras la denuncia por violación y abuso sexual en su contra. Sin embargo, pese a que es considerado como un recinto penitenciario de alta seguridad, desde Gendarmería advierten problemas de seguridad que lo podrían poner en riesgo.

Lo anterior, en medio de una movilización de Gendarmería en donde denuncian problemas de infraestructura y recursos, acompañado de la petición de mejores condiciones laborales.

Bajo este contexto, un dirigente gremial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), el suboficial mayor de Gendarmería, César Guzmán, alertó sobre una falta de mantención en dicho recinto, lo que podría provocar que el ex subsecretario esté en riesgo.

“La empresa Siges, que es la empresa que está a cargo de la de mantener o reparar los daños de la cárcel, no está dando cumplimiento, ya que la semana pasada tuvimos un evento, una fuga”, partió diciendo Guzmán en conversación con Radio Biobío.

En esa línea, explicó: “Hubo un interno que estuvo más de tres horas en el exterior, logró fugarse y abrieron la celda con una cuchara”. A lo que agregó: “Entonces, cuando a nosotros nos hablan de mandar este tipo de interno o hablan de la Cárcel de Rancagua como una cárcel de alta seguridad, les puedo decir que la semana pasada fuimos vulnerados por una cuchara”.

Con respecto a Manuel Monsalve, el dirigente penitenciario sostuvo que el ex subsecretario “es una persona que luchó contra el crimen organizado y esta cárcel nosotros tenemos un porcentaje no menor de internos que pertenecen al crimen organizado”.

“Entonces imagínate que abran una celda, que vayan y quieran agredirlo. Para nosotros es un problema, porque no tenemos el personal adecuado para tenerle custodias directas, porque custodia directa aquí no va a tener”, advirtió.

Los detalles de cómo es el módulo de la Cárcel de Rancagua en el que está Manuel Monsalve

Manuel Monsalve se encuentra cumpliendo su prisión preventiva en el módulo 86 de la Cárcel de Rancagua, el cual se trata de un sector de baja complejidad donde se encuentran internos ligados a delitos sexuales.

Aquel espacio cuenta con celdas para dos o tres personas. En dicho módulo hay 70 internos y dentro de las figuras de alta connotación pública que han estado en el apartado, está el padre del ex presidente de la UDI, Eduardo Macaya Zentilli (hoy está en el módulo 83) y el ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. En este mismo lugar también estuvo el ex futbolista Jorge Valdivia.

“Es un módulo como cualquier módulo, solamente que están los internos ligados a delitos sexuales y, si bien es cierto, son delitos gravísimos para la ciudadanía, dentro del mundo delictual de las cárceles son de menor jerarquía. Son internos que son más controlables“, detalló Guzmán.

¿Con quién comparte celda Manuel Monsalve?

De acuerdo a Mega Investiga, Monsalve está en la celda 44 del recinto penal, en donde también está Franchescole Sepúlveda Navarrete, un ex cabo primero de Carabineros que, hasta hace un tiempo atrás, patrullaba en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta.

Al ex funcionario se le imputan delitos de cohecho y robo con intimidación.

En cuanto al módulo 86, el cabo segundo Almiro Seguel dijo a Mega que “es esencialmente de delitos sexuales, pero sí hay excepciones cuando nosotros tenemos población penal o reclusos que ingresan y que es difícil asegurar su integridad en otros módulos, dada la las paupérrimas condiciones de infraestructura que mantiene la unidad penal”.