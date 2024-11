Quién es Camilo Araneda, el asesor de Interior y amigo de Boric que habría convencido a denunciante de Monsalve de no hablar con la ministra de la Mujer

22 de Noviembre de 2024

Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Gestión de Conflictos, es parte del círculo cercano de Boric y estuvo involucrado en un lío de platas cuando era tesorero de Convergencia Social (CS).

Luego de que estallara el Caso Monsalve, han salido a la luz nuevos antecedentes de la denuncia y se han revelado nuevos detalles con respecto a la reacción que tuvieron los diferentes funcionarios que tomaron conocimiento de la situación antes de que se presentara la acusación en Fiscalía.

Uno de ellos fue Camilo Araneda, quien se desempeña como jefe de la Unidad de Gestión de Conflictos en el Gobierno y que tendría una estrecha amistad con el presidente Gabriel Boric.

El asesor de Interior que habría disuadido a víctima de hablar con la Ministra de la Mujer antes de realizar denuncia

Bajo este contexto, dicho funcionario habría convencido a la denunciante de Manuel Monsalve de no contactar a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y le aconsejó que se tomara unos días para “pensarlo mejor”.

Lo anterior, fue confirmado por la versión que le dio el padre de la víctima a los fiscales del caso, a quienes aseguró que su hija le manifestó que “le dijo al encargado de conflicto, de nombre Camilo Araneda, quien trabaja dentro del Palacio de La Moneda, que a él también le contó todo lo que le sucedió y ésta persona como que le bajó el perfil. Mi hija me dijo que le comentó a Camilo que tenía pensado hablar con la Ministra de la Mujer, pero éste le respondió que mejor sacara licencia médica para que lo pensara bien“.

En este escenario, The Clinic accedió a la declaración de Camilo Araneda, quien sostuvo que la víctima le comentó esta situación una semana antes de que realizara la denuncia, con la intención de buscar orientación.

“(Luego de la conversación) Entramos juntos al Palacio, solicitándome a través de una promesa que no contara a nadie lo que ella me develó, como también que no hiciera nada al respecto. Hechos que hasta este momento recién hago presente ante esta declaración”, expuso.

De acuerdo a su versión, Araneda declaró a los fiscales que la única recomendación que le dio a la víctima fue que pidiera licencia médica, ya que ella le había pedido que no divulgara su historia con nadie.

Camilo Araneda, sociólogo de 38 años, se desempeña como jefe de la unidad de Gestión de Conflictos de la División de Gobierno Interior, órgano dependiente del Ministerio del Interior. Por cumplir funciones en este cargo, recibe una remuneración bruta mensual de $3.863.712.

El profesional se integró como experto a dicha división tras el triunfo de Boric en 2021, con quien también tiene un estrecho lazo de amistad y con quien compartió militancia en Convergencia Social (CS).

En el extinto partido, en 2020 Araneda se desempeñó como encargado de finanzas. Sin embargo, dicha gestión fue blanco de cuestionamientos. De hecho, Meganoticias reveló que el Servicio Electoral (Servel) envió a CS un informe en el que se impugnaban $43 millones que no estaban debidamente justificados en el balance de 2021, cuando el partido era encabezado por Alondra Arellano, ex candidata a diputada por el distrito 14. Tras la llegada del parlamentario Diego Ibáñez a la directiva, se decidió que se restituyeran los fondos y se iniciara una investigación interna.

Posteriormente, el tribunal supremo de aquel partido decidió suspender su militancia, al igual que otros dos dirigentes, lo cual se extendió hasta después de la fusión de la coalición.

Dentro del Gobierno, Camilo Araneda es parte del círculo más cercano de Gabriel Boric, donde la mayoría está vinculado a Magallanes, lugar de donde proviene el presidente.

En este grupo también están el periodista Felipe Valenzuela (asesor de comunicación estratégica), el licenciado en historia Emiliano Salvo (asesor legislativo de Carolina Tohá) y el abogado Maximiliano Proaño (subsecretario de Medio Ambiente).

De acuerdo a La Tercera, Camilo Araneda frecuentemente participa en asados y otras instancias sociales que organiza el grupo de “magallánicos”.