“Tengo una deuda grande”: diputado Joaquín Lavín reconoce millonario agujero financiero

22 de Noviembre de 2024

El parlamentario reconoció que enfrenta una millonaria deuda, luego que la información saliera a la luz en CHV.

El diputado Joaquín Lavín enfrenta no solo un duro momento judicial, ya que el Ministerio Público analiza pedir su desafuero para formalizarlo por ser parte de la malversación de fondos públicos en la municipalidad de Maipú, sino también financiero, al reconocer una millonaria deuda.

Todo se originó cuando el periodista Sergio Jara indicó en Contigo en la Mañana que la reaparición de Joaquín Lavín Infante, padre del parlamentario, guarda relación con la crisis que enfrenta la familia del legislador.

“Joaquín Lavín Jr. no sólo estaría enfrentando este problema relacionado con la municipalidad de Maipú, sino que además él tendría deudas importantes, por más de 600 millones de pesos”, expresó Jara.

El periodista precisó que “cuando Cathy Barriga empieza a tener problemas graves, Joaquín Lavín (León) se acerca a su familia. Cuenta que tiene estas deudas graves y es ahí cuando el papá toma acción y entra a administrar la crisis”.

De esta manera, el ex alcalde de Las Condes ha buscado diferentes mecanismos para enfrentar la millonaria deuda de su hijo, junto con averiguar el origen de este déficit financiero.

En esta línea, Sergio Jara precisó que “hay deudas que no aparecen en el reporte financiero, porque no están en el mercado regulado, sino que más bien son contraídas con personas que funcionan como prestamistas. Lo que entendemos es que es una deuda millonaria, no sabemos a qué responde esa deuda, pero sí sabemos que estaba con el agua hasta el cuello”.

Joaquín Lavín Jr reconoce millonaria deuda

Ante el revuelo generado por esta información, el propio Sergio Jara reconoció que el diputado Joaquín Lavín se puso en contacto con él para aclarar algunos datos dados en pantalla.

“¿Qué nos dice Joaquín Lavín? Que está con permiso, que está preocupado por su esposa y respecto de sus deudas, dice efectivamente tengo una deuda grande, millonaria, pero no llega a los 600 millones y me dice que es con el sistema formal, con créditos en bancos, hipotecarios y de consumo. La información que tengo yo es otra, pero vamos a ver más adelante si es efectivo”, detalló el periodista.