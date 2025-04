Pescadores desaparecidos en Coronel: encuentran balsa salvavidas de lancha sin activar

4 de Abril de 2025

Erick Letelier, dirigente de los pescadores artesanales de Constitución, declaró que la Armada ya avisó a los familiares de los involucrados del hallazgo del bote salvavidas, pero cerrado.

Los equipos de búsqueda de los siete pescadores artesanales que permanecen desaparecidos tras el naufragio de la lancha Bruma en Coronel, encontraron la balsa salvavidas de la embarcación siniestrada, pero lamentablemente estaba sin activar.

Erick Letelier, dirigente de los pescadores artesanales de Constitución, declaró a T13 que la Armada ya avisó a los familiares de los involucrados del hallazgo del bote salvavidas, pero cerrado, ya que no fue activado.

“Andan muchos comentarios que los pillaron… eso no es así. La esperanza que teníamos… la balsa se encontró, está cerrada. Es terrible para la pesca artesanal, para sus familias”, indicó Letelier.

El representante de los pescadores de Constitución reconoció que el gremio “está con muchas dudas y por eso me tomé la patudez de venir aquí y contar esto. La búsqueda sigue, no ha parado, pero es terrible. Para mí es un dolor tremendo también. Le digo a la gente de Constitución que no pierda la esperanza”.

Los restos de la lancha Bruma fueron encontrados el pasado fin de semana en Coronel, pero sin sus siete tripulantes, quienes siguen desaparecidos hasta la fecha.

Una de las principales hipótesis planteadas por las autoridades y los familiares de los pescadores artesanales es que fue impactada por un buque mayor frente a las costas de Coronel, por lo que se presentó una querella por homicidio contra el capitán del barco Cobra, sindicado como eventual responsable de lo sucedido.

El buque Cobra presentó restos de pintura y abolladuras en su proa, pero la empresa dueña de la embarcación aseguró que estos se deben a sus años de uso. Ante esta situación, el Juzgado de Garantía de Coronel ordenó su incautación para realizar una serie de pericias.