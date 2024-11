Jorge Valdivia seguirá con arresto domiciliario tras reformalización por segunda denuncia de violación en su contra

Actualizado el 19 de Noviembre de 2024

El ex futbolista Jorge Valdivia fue reformalizado tras ser denunciado por una presunta segunda violación y deberá esperar la investigación en arresto domiciliario nocturno.

El ex futbolista Jorge Valdivia se mantendrá con arresto domiciliario nocturno tras su reformalización en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de violación, de acuerdo a lo resuelto por el juez Daniel Aravena.

La decisión la tomó el magistrado luego de que a partir de las 13:00 horas se reanudara en el Centro de Justicia la audiencia suspendida el lunes, durante la cual la defensa del ex futbolista entregó sus argumentos.

Tal como lo había adelantado la abogada de Jorge Valdivia, Paula Vial, en esta última jornada de la formalización cada una de las partes realizó las respectivas réplicas, luego de lo cual el juez tomó su determinación.

De esta forma, tras los tres días de audiencias, el magistrado decidió que permanezca en con arresto domiciliario mientras dure la investigación del segundo caso por el que está acusado.

Luego de conocer la decisión del magistrado, el abogado de la querellante, Juan Pablo Hermosilla, dijo que aún no tienen claro si apelarán o no. No obstante, reconoció que “lo más probable es que apelemos“.

El futbolista llegó el Centro de Justicia un cuarto de hora antes de la hora fijada para la audiencia en compañía de su abogada y, pese a las constantes preguntas de la prensa, ingresó en el recinto sin emitir declaraciones.

Los detalles de la segunda denuncia de violación contra Jorge Valdivia

La segunda denuncia contra Jorge Valdivia apunta a una supuesta violación que se habría cometido el pasado 18 de octubre.

De forma preliminar, se señala que la presunta víctima habría sido drogada en el momento en que se reunió con el Mago. De acuerdo a los antecedentes, el ex futbolista habría contactado a la denunciante por medio de Instagram.

Tras tener algunas conversaciones a través de dicha red social, la mujer accedió a juntarse con Valdivia en un pub ubicado en la comuna de Vitacura, sitio en el cual habría sido drogada, y posteriormente, trasladada a otro lugar en donde se acusa que se habría cometido el delito, según consignó Radio Biobío.

El 22 de octubre Jorge Valdivia fue formalizado por el primer caso y el tribunal lo envió a prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua, recinto que el ex futbolista abandonó el 4 de noviembre, luego de que su abogada logró que la Corte de Apelaciones cambiara la cautelar por la de arresto domiciliario nocturno.