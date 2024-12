Kast, Vallejo y hasta Panam Sports: las felicitaciones al presidente Boric y a Paula Carrasco tras anunciar que serán padres

4 de Diciembre de 2024

El mandatario y su pareja han recibido buenos deseos de diversas figuras políticas, del espectáculo, y de organizaciones.

Luego de que el presidente Gabriel Boric y su pareja Paula Carrasco anunciaran que esperan a su primer hijo, las redes sociales han explotado con diversas reacciones por parte de los usuarios, quienes han manifestado sus buenos deseos a la pareja en esta nueva etapa.

Bajo este contexto, son diversas las figuras del mundo político que han felicitado al mandatario por esta noticia, que van desde José Antonio Kast, hasta miembros de su gabinete, como lo es la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

“Qué hermosa noticia compañero presidente (…) No me cabe duda que serás un maravilloso padre“, expuso Vallejo en la publicación de Boric. Por su parte, el ex ministro de su Gobierno, Giorgio Jackson, se limitó a poner emojis de corazones.

Por otro lado, el senador Iván Moreira (UDI) escribió en su cuenta de X: “¡Felicitaciones! Siempre es una buena noticia que un hijo venga en camino y que nos cambia la vida Gabriel Boric, Camila Vallejo y Karol Cariola“.

En medio de estos buenos deseos, el parlamentario aprovechó que solicitar al Ejecutivo “una reflexión más profunda por sobre la ideología y no perseverar en el aborto libre para proteger la vida del que está por nacer“.

José Antonio Kast también usó dicha red social para desearle lo mejor al mandatario en su nueva etapa. “Felicito al presidente Gabriel Boric y a su pareja, Paula Carrasco, por la buena noticia que han comunicado“, expuso.

A lo que agregó: “Celebremos, defendamos y promovamos la vida, pues el futuro de nuestro país está en manos de nuestros niños y jóvenes”.

Los famosos que han reaccionado a la noticia de que Gabriel Boric y Paula Carrasco esperan a su primer hijo

Figuras del espectáculo también han manifestado sus buenos deseos a Boric y a su pareja. Uno de ellos fue el animador de Mega, José Antonio Neme, quien comentó: “Querido Pdte de la República en nombre de @muchogustomatinal queremos desearle muchas felicidades en esta etapa tan especial de su vida”.

“Le pedimos que haga extensible este saludo a la futura primera mamá de Chile. Un besito a puntito. PD: no se enoje tanto con Neme igual le tiene cariño!”, añadió.

La actriz chilena Leonor Varela sostuvo que es una “hermosa noticia”, mientras que su compañera de profesión, Mariana Loyola y el humorista Pedro Ruminot, pusieron emojis de corazones en el post.

A ellos, se suma Panam Sports, que se encarga de organizar los Juegos Panamericanos y recalcó cómo inició historia de amor entre Gabriel Boric y Paula Carrasco.

“Un amor que nació en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y que se consolida con gran anuncio del presidente”, dice organismo en su cuenta oficial de X.

“Panam Sports felicita al Presidente de la República de Chile y a Paula por tan importante anuncio“, cerró.