Los chats entre Camila Polizzi y carabinero que le pidió millonario préstamo: “Sólo depende de usted”

Actualizado el 4 de Diciembre de 2024

La imputada por el Caso Lencería entregó más detalles acerca de esta denuncia y explicó los motivos que llevaron al funcionario a pedirle una alta suma de dinero.

La ex candidata a alcaldesa de Concepción e imputada por el Caso Lencería, Camila Polizzi, denunció haber sido hostigada por un funcionario de Carabineros, quien le habría pedido un millonario préstamo mientras cumplía arresto domiciliario.

En este sentido, la mujer acusó que un funcionario policial le pidió un préstamo de $20 millones a través de WhatsApp, donde el hombre le escribía.

Luego de que se realizara esta denuncia, la institución emitió un comunicado asegurando que se “dio inicio inmediato a una investigación administrativa y se informó de los hechos al Ministerio Público”.

“Mientras se desarrolla esta indagatoria, el carabinero fue removido de sus funciones habituales en la comisaría de la ciudad”, agregó.

Los chats entre Camila Polizzi y el carabinero que le pidió millonario préstamo

Un reportaje de T13 reveló los chats entre Polizzi y el carabinero. Bajo este contexto, se aprecia que uno de los mensajes, el funcionario le escribe: “Buenas tardes señorita Camila, cómo está. Espero que se encuentre bien. Disculpe por molestarla, pero quería saber del favor y si podría realizarlo de aquí a mañana por favor. No es por insistirle, pero de verdad lo necesito”.

Tras no recibir una respuesta por parte de ella, él volvió a insistir: “Señorita Camila, disculpe que la moleste. Por favor, yo confío en usted, sólo necesito hacerle una pregunta y necesito su ayuda … si aún está pendiente o no puede ayudarme. De verdad sólo depende de usted de lo conversado. Espero su respuesta, gracias”.

Camila Polizzi entregó detalles sobre el préstamo que le pidió el carabinero

Posteriormente, Camila Polizzi entregó detalles sobre los motivos que llevaron al carabinero a pedirle dinero. “Yo llevo esta medida cautelar hace un año, ya. Y que bajo este año de controles policiales, con la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción, nunca he tenido ningún episodio, ningún problema“, partió diciendo al matinal de Mega, Mucho Gusto.

Según su relato, el cabo en cuestión se encargaba de manejar la patrulla y nunca se bajaba del vehículo para llevar a cabo el procedimiento, hasta que ahora decidió hacerlo para acercarse y hablar con ella.

“Él me toma la firma y me comenta que necesita hablar conmigo, comentarme algo, pero nunca me especifica ni me da señales de que esto podría ser… jamás (me habló de dinero). Bajo esta situación, yo obviamente le respondo que ningún problema, que se comunique conmigo, porque él me decía que tenía que hablarme en otro momento, no cuando está tomando esta firma. Bajo esa respuesta mía, él se comunica posteriormente cuando sale ese día y viene durante la tarde, viene de civil”, detalló.

En esa línea, la imputada por el Caso Lencería dijo que “él viene a hacerme esta petición, que es un préstamo. En ningún momento me dijo que fuera a cambio de algún beneficio, sino que él quería un préstamo, porque estaba muy complicado y tenía muchas deudas”.

“Él estaba muy desesperado por lo que me comentó. Yo le dije que esto era muy arriesgado, que podía perder su trabajo. Traté de buena forma que él desistiera de su petición y se retirara. Y como eso no fue posible, yo al final, para que él se fuera del domicilio, le dije que me dejara verlo”, explicó.

Sin embargo, el uniformado continuó enviándole mensajes por WhatsApp. “Yo en un momento le pregunto cuánto necesita, con cuánto podría solucionar el problema, y ahí él me indica que necesita la suma de $20 millones. Ahí realmente me pareció que era demasiado, ya me pareció un poco extraña la situación”, comentó.

“Me dijo que tenía muchas deudas, que él estaba muy complicado y que no tenía otra manera de solucionarlo, porque él era de Cauquenes y acá no tenía redes de apoyo y a quién más acudir”, cerró.