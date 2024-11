“Necesito trabajar”: los descargos de ex pareja de Camila Polizzi que rompió su arresto domiciliario

Actualizado el 21 de Noviembre de 2024

Consultado sobre las millonarias ganancias que obtiene su otrora pareja en plataformas para adultos, Sebastián Polanco aseveró que "cada uno se desenvuelve en la vida como estime conveniente. Creo que ella está haciendo lo que puede hacer".

Compartir

Sebastián Polanco, conocido por ser la ex pareja de Camila Polizzi, fue detenido en Talcahuano, luego que se descubriera que no hacía caso al arresto domiciliario decretado hace cerca de un año y fuera sorprendido trabajando.

Ante esta situación, se dio aviso a Carabineros, institución que concretó el arresto de la otrora pareja de Polizzi, quien está formalizado por la arista Lencería del Caso Convenios, en un mall de Talcahuano, en la Región del Biobío.

Según consignó MegaNoticias, Polanco fue identificado en el centro comercial, por lo que horas después se concretó su arresto “sin ningún tipo de problema”, aunque luego quedó en libertad.

De cara a la audiencia de revisión de medidas cautelares, la otrora pareja de Camila Polizzi explicó a la prensa que “lo que pasa es que tenía una oferta laboral y tengo muchas necesidades económicas, necesito trabajar. Eso fue lo que me motivó, había pedido el permiso (al Juzgado de Garantía de Concepción) como cinco veces, pero no (me lo habían dado). Lo aplazaron para mañana viernes”.

Polanco reconoció que “es harto el tiempo que llevo en esta situación y considerando que ni siquiera están acreditados los delitos, igual es una situación bien compleja. Mañana se va a resolver cualquier cosa”, dejando en claro que “yo quiero trabajar y necesito trabajar para ayudar a mi mamá en la casa, y eso es lo que he estado haciendo”.

Consultado sobre las millonarias ganancias que obtiene su otrora pareja en plataformas para adultos, Sebastián Polanco aseveró que “cada uno se desenvuelve en la vida como estime conveniente. Creo que ella está haciendo lo que puede hacer”.