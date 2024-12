El audio de Cathy Barriga con funcionario de El Quisco donde entregaba indicaciones para obtener certificado

Actualizado el 24 de Diciembre de 2024

Cathy Barriga entregó las indicaciones sobre lo que debía precisar el informe de la Municipalidad de El Quisco para acompañar a su hijo a las sesiones de equinoterapia.

La Fiscalía se encuentra indagando el informe médico presentado por la Municipalidad de El Quisco sobre las condiciones en las que debían realizarse las sesiones de equinoterapia del hijo de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, mientras ella cumplía con su primer arresto domiciliario.

El pasado 18 de diciembre la ex jefa comunal dejó la Cárcel de Mujeres de San Miguel tras permanecer poco más de un mes en prisión preventiva, luego de que se le cambiara la cautelar original de arresto domiciliario.

Fue mientras permanencía en su residencia que Cathy Barriga, quien está imputada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, consiguió un informe médico de parte de la Municipalidad de El Quisco que le permitía acompañar a su hijo a las sesiones de equinoterapia en esa ciudad del litioral central.

Es en ese contexto que se conoció un audio de Barriga en el que especifica qué debe decir el informe con el propósito de abandonar el arresto domiciliario durante algunas horas en cada oportunidad, reveló T13.

Lo que Cathy Barriga pidió que dijera el informe de la Municipalidad de El Quisco

De acuerdo con lo informado por el medio, en el material al cual tuvo acceso se escucha que la ex jefa comunal precisa que en el informe “en vez de que digan mamá y/o mamá y papá… No mamá y/o papá, sino que mamá y papá, porque es condicionante poder salir con los dos“.

Según detalló el mismo medio, al ser consultado el funcionario que elaboró el informe si él había escrito el párrafo en el que se decía que el niño debía ser acompañado por sus dos padres, él respondió que “sí, a requerimiento directo de Cathy Barriga“.

“Debo señalar que los certificados tanto de asistencia como el de calendarización se realizaron a solicitud directa de Cathy Barriga y con las indicaciones que ella misma solicitó“, aseveró el funcionario.

Añadió que “igualmente, los datos que había comprometido de las transferencias que me realizó Lavín, debo señalar que se me perdieron y no los he podido localizar para aportarlos. Y como señalé anteriormente, esto se ha realizado únicamente con ella“.

La investigación del tema se inció luego de que una funcionaria de la Municipalidad de El Quisco denunció que le ofrecieron dinero si elaboraba un informe sobre el hijo de Cathy Barriga, aunque ella no había evaluado su condición.