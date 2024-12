“Es muy poco probable que…” Tohá desclasificó qué le dijo Boric a Monsalve cuando se enteró de la denuncia

Actualizado el 5 de Diciembre de 2024

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que haya existido una defensa coporativa del ex subsecretario Manuel Monsalve tras conocerse la denuncia en su contra.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, negó que haya usado la palabra traición cuando se refirió al accionar del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y aseveró que la frase que empleo fue que la ex autoridad “defraudó la confianza del presidente y la ciudadanía”.

La jefa del gabinete abordó el caso del ex subsecretario en la entrevista que le concedió al matinal Contigo en la Mañana, en Chilevisión, ocasión en la que descartó de plano una posible “defensa corporativa” de la ex autoridad.

“En todos estos días se ha estado hablando mucho de este tema, haciendo zoom en esa hora uno o lo que hubiera hecho otra persona”, dijo la ministra Tohá, quien planteó que “cuando el tiempo nos de la perspectiva, lo que vamos a ver es que esto va a haber sido el caso de la acusación más grave a una figura prominente, en que la justicia va a haber actuado más rápido, donde va haber habido un alejamiento de esa persona sin ninguna defensa corporativa“.

En esa línea, planteó que “cuando uno ve lo grueso, lo sustantivo, aquí tenemos a la Justicia operando, teníamos al día subsiguiente a la persona acusada fuera de su cargo, y no ha habido ninguna defensa corporativa”.

“Creo que es el primer caso que recuerdo que una figura de la relevancia de Manuel Monsalve que sale por una acusación de este tipo y no hay defensas corporativas ni presiones de ningún tipo“, añadió.

Tohá contó qué le dijo Boric a Monsalve tras saber del caso

Consultada si la demora en el alejamiento de Monsalve se debió a la denuncia que existía contra el presidente Gabriel Boric, Carolina Tohá le recordó que la noche en que el mandatario supo de lo ocurrido con Monsalve, le dijo “que era muy poco probable que pudiera seguir en el cargo. Vamos a hacer las evaluaciones del caso y anda a informarle a tu familia mientras buscamos reemplazo. Y así se actuó”.

En la ocasión, la autoridad admitió que “no fue prudente” permitir que Manuel Monsalve viajara en calidad de subsecretario a la Región del Biobío para hablarle de la denuncia a su familia.

Al ahondar en el tema, Tohá manifestó que se trató de “una decisión que no tiene que ver con él, tiene que ver con la familia. (Los familiares de Monsalve) son terceros afectados que no son responsables, son también víctimas de esta situación. Son también víctimas y sufren las consecuencias”.

Admitió, no obstante, que el mantener al ex subsecretario en su puesto hasta que hablara con su familia “prudente, digamos prudente, no fue, ¿verdad? Eso también se dijo“.

“Más allá de que a lo mejor la Contraloría diga administrativamente no tiene objeción, pero incluso si administrativamente era pertinente, no fue prudente“, añadió.