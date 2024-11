La dura autocrítica de Tohá sobre Caso Monsalve: reconoció que debió ser removido antes

25 de Noviembre de 2024

La ministra del Interior hizo un mea culpa y admitió que tenían elementos para decidir la salida de Manuel Monsalve un día antes de su renuncia.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, asistió este lunes al Congreso para exponer en la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve, donde relató cómo se enteró de la denuncia por violación en contra del ex subsecretario y detalló las gestiones que realizó el Gobierno a partir de ese momento.

Bajo este contexto, la secretaria de Estado abordó las duras críticas que ha recibido el Ejecutivo, las cuales apuntan a la tardía reacción que tuvieron para remover del cargo a Manuel Monsalve. “La salida de Monsalve fue el escenario más factible desde el primer momento“, partió diciendo.

La explicación de Carolina Tohá sobre el manejo del Gobierno en Caso Monsalve

Sin embargo, planteó que antes de pedirle la renuncia debían “ponderar algunos datos, no porque no sea tan grave, sino que precisamente porque es tan grave“.

Siguiendo en esa línea, manifestó: “Hasta que se provocó la salida no es que el Gobierno estaba esperando a la prensa, el Gobierno estuvo haciendo una serie de cosas. En primer lugar, saber la situación de la víctima; confirmar si trabaja efectivamente en el ministerio; dónde trabajaba; saber que tenía licencia; lo cual fue muy importante para darnos cuenta de que sí habían pasado algunas cosas previas que nosotros no sabíamos”.

En este sentido, reiteró que la opción más factible era solicitar la renuncia, de hecho, aseguró que esto surgió en la primera conversación que tuvo con el presidente Boric, en la cual incluso sugirió posibles nombres para reemplazarlo.

Tras ello, recalcó que “había que recopilar los elementos, y esperar la reunión que tenía que haber“, aunque reconoció que “que en vistas de hoy día, teníamos que habernos ahorrado esa reunión (…) Habría sido mejor adelantar la decisión”.

Sumado a ello, Carolina Tohá acotó que se hizo lo que pensó como correcto con la información que se tenía, sosteniendo: “No conozco ninguno (caso) de una autoridad que haya salido más rápido que Manuel Monsalve. Aquí se cumplieron todos los protocolos”.

El mea culpa de Carolina Tohá por tardía decusación de remover a Manuel Monsalve

Para cerrar, la ministra del Interior admitió que habían “elementos para que la decisión se hubiera adelantado el miércoles en la tarde“. No obstante, aseguró que “esto de la red de protección que se ha dicho varias veces es insultante“.

El Ejecutivo tiene conocimiento de esto cuando ya está hecha la denuncia, o sea ya la justicia estaba encima de investigar estos delitos. Segundo, el Ejecutivo no solo no debía, sino que no podía informar directamente esto porque es una investigación reservada. Entonces lo que no podíamos hacer era hacer una conferencia de prensa. Lo que debíamos hacer era tomar una decisión respecto a la continuidad de Monsalve, con una investigación que era secreta”, concluyó.