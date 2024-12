Madre de denunciante de Valentín Vidal reitera acusaciones: “Para mí es un enfermo”

Actualizado el 7 de Diciembre de 2024

La mujer hizo principal hincapié en el hecho que el defensor de Unión Española llegó hasta el colegio de su hija para retirarla y llevarla a su departamento, haciéndose pasar por uno de sus primos.

Valentín Vidal dejó este viernes la cárcel de Rancagua, luego que la Fiscalía Centro Norte indicara que no lograron acreditarse las acusaciones de violación y abuso sexual de una niña de 13 años en su contra.

Esta situación generó el repudio de la familia de la menor denunciante y su madre expresó a T13 que “quedamos en shock porque resulta que la formalización supuestamente era hoy y la libertad se la dieron ayer (viernes) esperando que Sofía atestiguara y a él lo dejaron en libertad. Es un secuestro, él la sacó del colegio, la retiró y se la llevó a su departamento con mentiras”.

“Fue todo tan repentino. Fue en el momento en que iban saliendo los niños, ellos se saltaron todos los protocolos (del colegio), le creyeron… él dijo que era un primo”, sostuvo.

Por su parte, indicó que luego que la niña se realizara las pericias de rigor en el Servicio Médico Legal (SML) no ha querido referirse a su situación.

“Mi hija no habla nada. No quiere hablar del tema. Nos dimos cuenta por las redes sociales, por las conversaciones que ellos tenían… no puede ver televisión, no pude tener teléfono, no se le habla del tema. No tiene mucha idea de que esto es mediático”, argumentó.

Junto con ello, rechazó lo expresado por la defensa de Valentín Vidal, que en una declaración aseguró que “en entrevista video grabada, la menor afectada declaró que no existió relación o interacción sexual de ningún tipo con Vidal”.

“Sí hubo tocaciones, sí pasaron otras cosas”, dejó en claro la mujer, que reiteró que seguirá adelante con su denuncia, a pesar de que Vidal no será formalizado, por ahora, por parte del Ministerio Público.

“Voy a llegar hasta las últimas. No voy a dejar que esto siga pasando. Para mí es un enfermo, ya del hecho de haberla ido a buscar al colegio, y haber visto que era una niña chica menor de edad él pudo recular, pero él siguió con esto”, sentenció.