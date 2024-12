“Acostumbraba a meter niñas al departamento”: las declaraciones de la madre de niña de 13 años que hunden a Valentín Vidal

Actualizado el 5 de Diciembre de 2024

El jugador de Unión Española habría contactado a la víctima por redes sociales y luego la retiró desde su colegio, haciéndose pasar por un primo.

La madre de la niña de 13 años que fue encontrada junto al jugador de Unión Española, Valentín Vidal, entregó detalles del hecho que terminó con el futbolista detenido por presunto abuso sexual y violación a una menor de edad.

Según los antecedentes que se manejan, el joven de 20 años retiró a la víctima desde su colegio haciéndose pasar por un primo. En su auto, se dirigieron a su departamento, ubicado en la comuna de Recoleta.

Su familia se enteró de lo ocurrido luego de que la hermana de la niña le informara a su mamá que ya no estaba en el establecimiento cuando la fueron a buscar.

“Yo estaba en mi trabajo y me llama mi (otra) hija para avisarme que cuando fueron a retirar (a la víctima) ella ya no estaba, que en el colegio le habían dicho que la había retirado un primo y el único primo que tiene no había sido“, contó a Meganoticias.

A raíz de lo ocurrido es que “vieron las cámaras del colegio y el tipo entró al colegio y la retiró desde el colegio diciendo que era un primo y se la llevó, no hicieron ni un protocolo“.

Fue gracias a un GPS que lograron dar con la ubicación de la niña, por lo que dieron aviso a Carabineros, quienes procedieron a detener a Valentín Vidal, y lo dejaron a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro norte.

La madre de la víctima contó que en ese momento, “salió otro conserje y dijo que sí, que él vivía ahí y que acostumbraba a meter niñas al departamento“.

La policía detalló que fue el futbolista quien habría contactado a la víctima por redes sociales. De hecho, la menor de edad le “pidió el teléfono a un compañero” para poder conversar con el jugador de Unión Española.

“En Instagram están las grabaciones, están los chats, las conversaciones del tipo apurándola porque él ya estaba esperándola”, indicó la mujer.