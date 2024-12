Trama Huawei-Miguel Crispi: la reunión que volvió a poner en entredicho la permanencia del jefe del Segundo Piso

Actualizado el 13 de Diciembre de 2024

La figura del principal asesor del presidente Boric nuevamente quedó en entredicho tras protagonizar una nueva polémica en Palacio.

Miguel Crispi (FA), jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, volvió a las primeras planas luego que saliera a luz su encuentro en Palacio con representantes de Huawei, empresa asesorada en ese entonces por el estudio del abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva.

Según informó Ciper, Miguel Crispi recibió el 8 de septiembre de 2023 a Antonio Zou, funcionario de la empresa tecnológica china, quien llegó acompañado de Francisco Sepúlveda, abogado de la oficina de Hermosilla.

La entrevista se concretó un mes antes de la gira del presidente Gabriel Boric a China, oportunidad en que la Secretaría General de Gobierno, a cargo de la vocera Camila Vallejo, firmó un memorándum de entendimiento con Huawei para fomentar la “alfabetización digital y colaboración tecnológica”.

Desde Palacio consignaron que la cita no fue registrada por Ley del Lobby, ya que por ser un asesor no está obligado a informar por este tipo de reuniones. Sin embargo, desde Presidencia ratificaron que “Miguel Crispi, en su rol de jefe de asesores de la Presidencia, sostuvo una reunión con Antonio Zou, representante de la empresa Huawei Chile y Francisco Sepúlveda, en la previa de la gira del Presidente y su comitiva de Estado a China”.

“Esta reunión fue solicitada el 6 de septiembre de 2023 y se concreto el 8 del mismo mes. En esta reunión no participó el presidente de la República. Su contenido constó de una presentación del impacto de Huawei en Chile”, precisó el Ejecutivo.

Por su parte, días después la vocera Vallejo recibió a representantes de la compañía, en un encuentro que sí fue informado en Infolobby, y que sirvió para posteriormente cerrar el acuerdo con Huawei en territorio chino.

Reunión Huawei-Crispi provoca desencuentro entre Tohá y Jara

Tras conocerse la noticia de la reunión entre Miguel Crispi y Huawei en La Moneda, al alero de la oficina de Luis Hermosilla, que un mes después se convertiría en defensor del jefe de asesores en el marco del Caso Convenios, salieron a flote desencuentros en el seno del Gabinete.

Esto, ya que Jeannette Jara, titular de Trabajo, indicó a CNN Chile que “es importante que, o la vocera o el mismo Miguel (Crispi), puedan señalar qué es lo que se habló, o qué es lo que les pareció pertinente realizar esa reunión de esa forma”.

La postura de la ministra del Trabajo y Previsión Social se alejó así de la respuesta oficial del Ejecutivo, que apuntaba que la cita entre Crispi y Huawei ya fue ampliamente explicada.

Esto fue respondido por la propia jefa de Gabinete, Carolina Tohá, que reiteró a la prensa que “es una reunión con una empresa que ha sido parte de las agendas internacionales cuando los presidentes han ido a China en todos los últimos gobiernos. Pasó lo mismo con el Presidente Piñera, con la Presidenta Bachelet, entonces no debiera ser noticia”.

Pero las explicaciones de la titular de Interior no dejaron satisfechos a un grupo importante de parlamentarios oficialistas, quienes volvieron a cuestionar el desmedido protagonismo alcanzado por Miguel Crispi en el último tiempo, tras verse involucrado en una serie de polémicas como el Caso Convenios o la denuncia por violación contra Manuel Monsalve.

Para el diputado Marco Ilabaca (PS), “nunca antes un miembro del Segundo Piso, un asesor importante, se había transformado en protagonista como lo ha hecho el señor Crispi. No solamente en esta ocasión, con este tema en particular, que obvio no está dentro de la Ley del Lobby, y la defensa jurídica de esto no estoy obligado a informarlo, yo no soy objeto de Ley del Lobby, pero estamos hablando del principal asesor del Presidente de la República que se reúne sin informar con una empresa que está siendo asesorada por el señor Hermosilla. Y aquí no pasa nada”.

“Cuando te reúnes con una empresa como Huawei, por lobby desarrollado por el señor Hermosilla, es que obviamente está generando un problema político en el interior del Gobierno. Con su intervención dentro del caso Convenio, y otros más”, agregó.

Una visión similar compartió Camila Musante (IND-PPD), que fue categórica en aseverar que “este tipo de acciones por parte del señor Crispi son francamente impresentables”.

“Hay una cosa que se llama lealtad y que no la vemos acá en el señor Crispi, jefe de asesores del segundo piso. Él debiese ser el primer peón, el primero en la fila en salir a blindar y cerrar los flancos al presidente de la República y con todo su gobierno. Y vemos lo contrario, una actitud imprudente, riesgosa, y que incluso deja expuesto al Presidente Boric”, concluyó.