¿Apuntará a Crispi? Juan Pablo Hermosilla pidió abrir chats de su hermano tras dichos de Boric: “Veamos qué ministros le pedían favores”

28 de Agosto de 2024

Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de su hermano Luis Hermosilla en el denominado Caso Audios, pidió abrir el teléfono celular de su representado con el propósito de revisar los chats para que se sepa quiénes le pedían favores al profesional que permanece en prisión preventiva.

Así lo manifestó el abogado en una entrevista que concedió a Radio Infinita, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara dicha cautelar tanto para Luis Hermosilla como para la también abogada Leonarda Villalobos.

Junto con cuestionar los dichos del Colegio de Abogados, de la ministra del Interior, Carolina Tohá; y del presidente Gabriel Boric tras la decisión del tribunal, Juan Pablo Hermosilla dijo que abrir el celular de su hermano permitiría saber “qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla. Veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla“.

“¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido favores a él también?“, preguntó a continuación.

Luego planteó que “lo importante no son las filtraciones. Cuando ya entramos en la parte judicial, lo importante es lo que pasa en las audiencias judiciales, porque en el resto no solo no hay ningún control, sino que yo tengo la impresión de que esto se ha ido transformando en una especie de cacería de brujas“.

En esa línea, Juan Pablo Hermosilla manifestó que ahora los fiscales “usan a Luis como chivo expiatorio de un sistema del cual profitaban todos”.

El vínculo entre Luis Hermosilla y Miguel Crispi

Pese a que no se trata de un ministro, entre los cercanos al Caso Audios se estima que los dichos de Juan Pablo Hermosilla en cuanto a buscar en los chat a las autoridades que le pedían favores a su hermano, podrían apuntar al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, a quien el abogado Luis Hermosilla representaba en el Caso Convenio.

El vínculo entre Crispi y Hermosilla surgió por la amistad entre el primero y Juan Cristóbal, el hijo sociólogo del abogado y quien es un ex militante de Revolución Democrática. De hecho, cercanos afirman que Crispi trataba de “tío” al papá de su amigo.

De hecho, ya durante el mandato del presidente Gabriel Boric el entorno del ex presidente Sebastián Piñera le pidió a Luis Hermosilla que hablara con Miguel Crispi para lograr que el Ejecutivo no insistiera en emprender una acción juficial contra el ex Jefe de Estado por el política por el estallido social, lo que finalmente consiguió.

Juan Pablo Hermosilla anunció un recurso de amparo

Por otra parte, el abogado de Luis Hermosilla cuestionó los dichos del presidente Gabriel Boric tras conocerse la medida cautelar contra el abogado y recordó que “cuando partió este caso señalé que había una variable política. Todo eso desapareció hasta ayer, donde de la nada, el presidente de la República hace una cosa prohibida por la Constitución: no puede interferir en los procesos judiciales“.

“Acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla“, dijo Boric el martes durante una actividad en el colegio Pedro Prado.

Respecto de la decisión de enviar a su cliente a prisión preventiva al penal Santiago 1, el abogado adelantó que “vamos a presentar un recurso de amparo. Esto depende del Ministerio de Justicia, y se ha negado a darle un trato a Luis, como una persona común y corriente, de trasladarlo a Capitán Yáber”.

“Lo que yo estimo, después de la declaración del presidente, es que es una decisión política“, aseveró Hermosilla.

Finalmente, indicó que “Luis debe ser la única persona que hoy no tiene garantizado ningún derecho constitucional en Chile, porque con esta cosa comunicacional que se ha montado cualquier resolución de un juez a favor nuestro va a salir la barra brava a gritar esto fue producto de las influencias“.