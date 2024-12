Caso Factop: quiénes son los directivos y ejecutivos de LarrainVial que serán formalizados

Actualizado el 20 de Diciembre de 2024

La instancia judicial se llevará a cabo el 13 de enero y se les imputarán los delitos de lavado de activos, estafa, administración desleal, vulneraciones a la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.

Para el próximo 13 de enero está fijada la audiencia de formalización contra ocho directivos y ejecutivos de la corredora de bolsa LarrainVial en una nueva artista del Caso Factop, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud en ese sentido de la Fiscalía de Alta Complejidad de Las Condes.

De acuerdo con lo confirmado por el ente persecutor, todos ellos serán imputados por los delitos de lavado de activos, estafa, administración desleal, vulneraciones a la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.

En concreto, en esa jornada serán formalizados los directores Andrés Bulnes, Andrea Larraín, José Correa, Sebastián Cereceda y Jaime Oliveira, a los que se sumarán el gerente general, Claudio Yáñez; el gerente de finanzas corporativas, Felipe Porzio, y el socio y director ejecutivo, Manuel Bulnes.

Según informó el fiscal adjunto, Juan Pablo Araya, la medida se enmarca en la investigación del Caso Factop, en una línea paralela iniciada a propósito del Fondo de Capital Estructurado I de LarrainVial Activos, el cual agrupó parte de las deudas de Antonio Jalaff, del grupo Patio.

En particular, la Fiscalía acusa a los ejecutivos y directores de LarrainVial de gestionar dicho fondo sin contar con las respectivas garantías ni cumplir con las obligaciones de los acuerdos, a lo que la compañía respondió que fue engañada por Factop, pues no conocía las irregularidades cometidas por la empresa no que había facturas falsas involucradas.

En esa línea, LarrainVial estimó que la anunciada formalización es una medida “carente de fundamento, considerando que la administradora, sus directores y gerente general han actuado en todo momento con estricto apego a la legislación y normativa vigentes, velando siempre por el mejor interés del Fondo y sus aportantes”, según apuntó en una carta enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Además, anunció que emprenderá las “acciones civiles y penales que correspondan en contra de los señores Antonio Jalaff Sanz, Álvaro Jalaff Sanz, Luis Flores Cuevas, Cristián Menichetti Pilasi, Daniel Sauer Adlerstein, además de STF, sus directores, accionistas y/o ejecutivos”.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía adelantaron que en la audiencia de formalización presentarán una serie de mensajes de WhatsApp que dejan en evidencia el “conocimiento bastante acabado” de los ejecutivos de LarrainVial de lo que estaba ocurriendo con Factop.