La historia del reloj que le robaron a Keanu Reeves: tenía grabado su nombre y lo compró tras filmar John Wick 4

30 de Diciembre de 2024

El reloj encontrado en Chile le fue robado a Keanu Reeves desde su casa en California, en diciembre del año pasado.

El trabajo investigativo por un robo con violencia cometido en un domicilio de Vitacura llevó a la Policía de Investigaciones (PDI) a encontrar en Chile tres de los relojes que le habían sido robados un año antes al actor Keanu Reeves desde su hogar en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Entre los artículos destaca uno en particular, tanto por su alto costo económico, que ronda los 10 millones de pesos, como por su valor sentimental. Se trata de un aparato de marca Rolex que la empresa lanzó al mercado en 1953.

El modelo Submariner llama la atención por su diseño y excelente funcionamiento bajo el agua, por lo que en poco tiempo se transformó en un clásico, a tal nivel que aparece en numerosas películas, entre ellas algunas de James Bond.

En el caso del reloj que le robaron a Keanu Reeves, si bien es una pieza muy costosa, para el actor tiene un mayor valor sentimental, pues era un recuerdo de su trabajo en la cuarta parte de la saga John Wick. De hecho, el mismo artista compró y grabó algunos Rolex Submariner, y conservó uno luego de regalarles los demás a los dobles de riesgo que lo acompañaron.

La cadena de noticias estadounidense Fox News precisó que el mencionado reloj tenía grabada la leyenda “The John Wick Five, Keanu, thank you, JW4 2021”, además del nombre del actor.

La investigación que permitió encontrar el reloj de Keanu Reeves

De acuerdo a lo informado por la PDI el fin de semana, la recuperación del reloj Rolex de Keanu Reeves se produjo gracias a la detención el pasado viernes de un delincuente que participó en el robo a una vivienda en la comuna de Vitacura.

Fue al momento de allanar su domicilio que encontraron el valioso reloj, además de otros dos de menor costo que también sacó desde el domicilio del protagonista de Matrix en diciembre del año pasado.

Según lo detallado por la PDI, el detenido es un individuo de 21 años, quien en varias ocasiones utilizó el reloj que le fue robado al actor estadounidense, de acuerdo con evidencia gráfica que encontraron los policías al allanar la vivienda.

Cómo informó la prensa internacional del hecho

El hallazgo en Chile del reloj que le robaron a Keanu Reeves en Estados Unidos captó el interés de la prensa internacional, en especial la de ese país.

Así, el medio especializado en espectáculos TMZ tituló: “Relojes robados a Keanu Reeves son hallados en Chile: sospechosos fueron arrestados”.

“La policía de Santiago dice que las autoridades de Estados Unidos ayudaron a confirmar que los artículos provenían del robo de diciembre de 2023 en la casa de Keanu en Los Ángeles“, añadió el medio.

Por su parte, People detalló que “la policía dijo que había encontrado joyas y relojes valiosos durante las redadas en cuatro casas, y que al menos uno de los relojes pertenecía a un actor famoso que fue víctima de un robo en Los Ángeles en diciembre de 2023“.

En Florida, el medio Tampa Hoy aseveró que tras ser detenido, el mismo sujeto “de manera espontánea manifiesta que su hermano habría sido el autor de la sustracción” del reloj de Keanu Reeves.

En tanto, Los Angeles Times tituló: “Rolex y otros relojes robados de la casa de Keanu Reeves en Los Ángeles aparecen en Chile“.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que los ladrones entraron a la propiedad por el patio trasero y rompieron una ventana para acceder“, añadió

Keanu Reeves y la opción de filmar John Wick 5

Precisamente en momentos en que en Chile se conocía la recuperación del reloj que le fue robado desde su hogar, el actor Keanu Reeves se refirió a la posibilidad de filmar la quinta entrega de John Wick.

En la entrevista que le concedió a CBS News, el artista apuntó a su condición física al poner en duda la opción de participar en una quinta entrega de la saga.

“Nunca puedes decir nunca, pero mis rodillas ahora mismo me dicen: No puedes hacer otra John Wick… Mi corazón quiere, pero no sé si mis rodillas podrán hacerlo“, manifestó en la ocasión el actor de 60 años de edad.