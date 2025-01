Continúa la caída de los liceos emblemáticos: el ranking de los 100 colegios con mejor puntaje en la PAES 2024

7 de Enero de 2025

De los 100 mejores establecimientos de la PAES, solo uno es municipal, otro subvencionado y los restantes son particulares pagados. Además, estos resultados reflejan la dura realidad de los emblemáticos: el mejor posicionado es el Instituto Nacional, que ocupa la casilla 303°.

Este lunes 6 de enero se dieron a conocer los resultados de la PAES 2024, y en este contexto, se reveló el ranking de los 100 colegios que tuvieron el mejor rendimiento, considerando las pruebas de Matemática 1 y Competencia Lectora.

Del listado de los 100 mejores, 98 establecimientos son particulares pagados, solo uno es municipal y otro es particular subvencionado.

El establecimiento que lidera el ranking es el Colegio Pinares de Chiguayante (particular pagado), que obtuvo un promedio de 883,71 puntos. Mientras que el colegio no particular que se ubica más alto en el ranking es el Liceo Augusto D’Halmar, dependiente de la Municipalidad de Ñuñoa, el cual se posicionó en el lugar 44, con un promedio de 815,2 puntos.

El otro colegio no particular que se encuentra en esta destacada lista es el Palmarés de Quilicura, que es subvencionado y se situó en el puesto 80, con un promedio de 793,8 puntos.

Resultados PAES 2024: La caída libre de los liceos emblemáticos

La nueva rendición de la PAES dejó en evidencia la continúa caída que han tenido los liceos emblemáticos de la Región Metropolitana. De hecho, ninguno forma parte del top 100 de colegios con mejor rendimiento.

El establecimiento que está más arriba en el ranking es el Instituto Nacional, que alcanzó el puesto 303 con 702,4 puntos, según consigna El Mercurio.

Mientras que el Liceo José Victorino Lastarria está 422°, Liceo 1 Javiera Carrera 924°, De Aplicación 1.047°, Manuel Barros Borgoño 1.063 y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que hace unos meses fue afectado por la explosión de un artefacto incendiario en sus dependencias, se ubicó en el puesto 1.149.

