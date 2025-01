Ministra Orellana reitera que supo de la denuncia por violación contra Monsalve el día de su renuncia

Actualizado el 13 de Enero de 2025

La ministra Antonia Orellana explicó porqué no se aplicó la Ley Karin tras conocerse la denuncia en contra de Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso de Manuel Monsalve, quien está en prisión preventiva tras ser imputado por violación y abuso sexual, detallando que conoció de la denuncia en su contra cuando renunció a la Subsecretaría del Interior.

“Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y tal como he señalado en instancias anteriores, al tomar conocimiento de la existencia de una denuncia, el día jueves 18 de octubre, nos hemos puesto a disposición de la víctima a través de la oferta de atención especializada del Servicio Nacional de la Mujer, a través del Programa de Atención para Sobrevivientes y Víctimas de Violencias de Género Graves”, reiteró la secretaria de Estado.

Junto con ello, explicó que no son querellantes en el caso, ya que el patrocinio de la víctima lo tiene la abogada María Elena Santibáñez y la ley impide la doble representación.

“Estos protocolos, vale decir, se activan cuando hay una denuncia interna, lo cual en este caso no ocurrió. Y eso imposibilita que se echen a andar las recomendaciones, digamos, el 1, 2, 3 que debe ocurrir, gracias a la Ley Karin, cuando hay una denuncia interna. La víctima optó por denunciar ante sede penal, directamente en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Legítimamente es su derecho, pero al no haber una denuncia interna, no se activan los protocolos de ley, que son precisamente para espacios laborales”, declaró la ministra Orellana.