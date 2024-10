Ministra Orellana rechaza que Manuel Monsalve renunciara en conferencia desde La Moneda

21 de Octubre de 2024

La titular de la Mujer reconoció que no fue de su gusto que se permitiera a Monsalve anunciar su salida en La Moneda.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, reconoció su molestia por la decisión de La Moneda de permitirle a Manuel Monsalve comunicar su renuncia en conferencia de prensa desde Palacio, en el marco de la investigación en su contra por violación.

En entrevista con CNN Chile, Orellana indicó que “la puesta en escena evidentemente fue más oficial de lo que a mí me habría gustado”, precisando que una persona que enfrenta este tipo de denuncias “va a buscar los espacios que encuentra para hacer sonar su versión”, por lo que “evidentemente, no habría preferido que fuera en La Moneda”.

Consultada sobre los hechos denunciados, la titular de la Mujer precisó que “no es aceptable” que un superior invite a una trabajadora a comer y a beber alcohol fuera de horario de oficina.

“La Ley Karin amplió las situaciones que son consideradas como acoso en el trabajo, también a los espacios de esparcimiento fuera del espacio laboral físico, porque quedaban fuera situaciones que ocurrían en la fiesta de fin de año, en espacios de after office, donde la simetría entre subordinado y jefe no desaparece”, argumentó.

Junto con ello, Antonia Orellana respondió a las peticiones de renuncia que elevó la oposición por el Caso Monsalve, precisando que “yo hago la autocrítica de que el jueves estaba muy conmocionada, evidentemente se me notó, porque es un golpe muy fuerte, especialmente al ímpetu que tratamos de transmitir al gobierno permanentemente”.

En esta línea, dejó en claro que “no he pensado en renunciar; estas cuestiones no las tomo personal. Me doy cuenta de que acá hay un intento de hacer un punto político; es parte del juego en que están muchos parlamentarios. Pero yo prefiero mucho más a las legisladoras que proponen—independiente de la posición que sea—que hay un nuevo hábito que es estar calificando y solicitando renuncias, pero no les conozco propuestas”.