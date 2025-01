“Voy a matarlo”: revelan audios de madre que desconectó a su hijo tetrapléjico y lo dejó morir

21 de Enero de 2025

Tras su formalización, se conocieron una serie de audios enviados a sus amistades, donde daba cuenta de sus intenciones de dejar morir al joven de 28 años, cortando el suministro de oxígeno.

Sonia del Carmen Paillao Culfura fue formalizada este lunes en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de parricidio, luego que desconectara a su hijo tetrapléjico de la máquina que le entregaba oxígeno.

El hecho ocurrió en la residencia de la mujer en La Pintana y este lunes se conocieron una serie de audios enviados a sus amistades, donde daba cuenta de sus intenciones de dejar morir al joven de 28 años, cortando el suministro de oxígeno.

Desde la PDI precisaron que la víctima, quien estaba postrado hace seis años tras ser baleado en 2018, hace menos de una semana había llegado a la casa de su madre, ya que estaba al cuidado de diversos familiares.

“Oye, desconecté al Marco. Dime cómo chucha tengo que hacerlo, porque yo no estoy capacitada para cuidarlo. ¿Sabís qué? Yo ahora me voy a irme, me voy a arrancar”, le indicó a una amiga de su hijo.

La mujer de 51 años, quien está en prisión preventiva, le confesó que “no estoy capacitada para cuidar al Marco. Yo lo voy a matarlo (…) tú sabes que yo estoy enferma. Háblale al papá del Marco que haga alguna hueá porque no he podido hablarle al hueón”.

La destinataria de estos audios fue una mujer de iniciales M.M.A, quien cuidaba al hijo de Carmen Paillao la mayor parte del tiempo, tras conocerlos en 2021, consignó radio Biobío.

En tanto, otros testigos denunciaron ver a la mujer desconectando la máquina que mantenía con vida al joven tetrapléjico. Uno de ellos detalló que al verla en la vía pública le preguntó cómo estaba y ésta le dijo “estoy cansada, no doy más. No soy capaz de seguir cuidándolo, quiero que descanse. Estoy aburrida de cuidarlo, porque no puedo hacer mi vida tranquila”.

Tras esto, entró a su vivienda y “yo me quedé en la reja de su casa mirando hacia adentro, al igual que el acompañante de ella. En ese momento Sonia abrió el ventanal de la pieza de su hijo Marquito (…) se acercó a él, le dio un beso en la frente y luego se recostó en su pecho a llorar“, para luego apagar la máquina.

“Marquito se estaba ahogando y convulsionando, por lo que porque veía que se quejaba y se movía mucho. Al ver esto entré y me acerqué al ventanal de la pieza para ayudarlo”, relató el testigo, quien agregó que la mujer lo agredió y lo golpeó para que no pueda evitar su muerte.

Por su parte, el hombre acompañaba a Sonia cuando decidió dejar morir a su hijo tetrapléjico, apuntó que ella habría bebido y que golpeó a Marcos antes de desconectar la máquina de oxígeno.

